Кіноподорож із DZIDZIO: Топ-5 фільмів з участю видатного українського артиста

Сьогодні, 20 листопада, відзначає свій День народження видатний український співак, актор та гуморист – DZIDZIO, якому виповнилось 40 років. З цієї нагоди ми підготували підбірку фільмів, у яких взяв участь артист.

Ці стрічки гарантовано піднімуть вам настрій та принесуть радість. Тож обирайте для перегляду фільм та насолоджуйтесь харизматичним DZIDZIO та його відмінним гумором.

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Фільми, у яких знявся DZIDZIO

"DZIDZIO Контрабас"

Чи готові ви порушувати закон, ризикувати своєю волею та навіть життям заради грошей? Заради втілення своїх найзаповітніших мрій люди готові здійснювати неймовірні вчинки. Так вважають троє звичайних хлопців, які проживають неподалік від кордону. Вони вирішують ризикувати та займатися контрабандою, намагаючись заробити. На жаль, останнім часом прикордонники стали безжальними й не пропускають жодного контрабандиста повз себе. Тому хлопці вирішують взяти на себе образ греко-католицьких священників. Все йде добре до того моменту, поки їм не зустрічається чарівна дівчина. У цей момент пріоритети змінюються і полювання починається на дівчину, а не на гроші.

"DZIDZIO Контрабас": дивіться онлайн трейлер фільму

"DZIDZIO Перший раз"

У житті популярного DZIDZIO може трапитись абсолютно будь-що. Зараз ця доросла, але наївна дитина переживає не найкращі часи, оскільки зіткнувся з однією невеличкою проблемою. Але артист не має можливості поділитися нею ані з мамою, ані з найкращим другом. DZIDZIO повинен впоратися з цим завданням самостійно вперше у своєму житті, взявши на себе цю відповідальність.

"DZIDZIO Перший раз": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Відморожений"

Сім'я Дзідзюків має намір продати свій старий будинок та переїхати до великого міста. Проте їхній план раптово ускладнює одна несподіванка. У підвалі старого холодильника випадково вони виявляють замороженого Мішу – свого родича, який зник 23 роки тому. Міша є власником будинку за усіма юридичними документами. Тепер Дзідзюки мають спільно проживати з відмороженим родичем, який залишився з усіма своїми розумовими, емоційними та життєвими звичками у 90-х роках.

"Відморожений": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Свінгери 2"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

У будь-якому подружжі з'являється момент, коли у ліжку вже спробували все. Необхідно постійно придумувати щось нове, щоб підтримувати розмаїтість в сексуальному житті. Світська левиця Ілона та бізнесмен Ігор здається знаходять способи зробити своє інтимне життя різноманітним, але навіть їхні експерименти уже вичерпали себе. Ігор виявився менш енергійним з роками, і йому необхідно отримувати додаткову підзарядку, щоб повернутися до активної діяльності. Попри всі їхні спроби, навіть рольові ігри чи тантричний секс – ніщо не приносить бажаного ефекту. У своїх пошуках ідеального рішення пара може зайти настільки далеко, наскільки буде потрібно. Але чи отримають вони бажане?

"Свінгери 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ангели чудяться"

Дзідзьо, Лесик і Юлік йдуть колядувати й співають традиційну народну колядку "Бог ся рождає". Але колядують вони, маючи на меті заробити грошей не зовсім чесним шляхом. Що чекає цих персонажів за їхні нечесні наміри? Можете дізнатись у цій короткій, але веселій історії.

"Ангели чудяться": дивіться онлайн короткометражний фільм