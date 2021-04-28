Любов та пристрасть: фільми з Пенелопою Крус та Хав'єром Бардемом

Джерело:24 канал
Оскароносній Пенелопі Крус виповнюється 47 років 28 квітня. Іспанська акторка відома своєю багаторічною працею із режисером Педро Альмадоваром та гучними романами з голлівудськими акторами. Редакція Кіно 24 зібрала найкращі фільми з Пенелопою Крус та Хав'єром Бардемом для вашого вечора.
Акторська кар'єра Пенелопи Крус почалась із раннього успіху в іспанському кіно. Завдяки своїй яскравій зовнішності вона швидко зарекомендувала себе як міжнародна зірка, виступаючи як в іспаномовних, так і в англомовних постановках. У 2008 році Пенелопа отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану за фільм "Вікі Крістіна Барселона", де вже не вперше зіграла зі своїм майбутнім чоловіком – Хав'єром Бардемом.
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Пенелопа та Хав'єр познайомились на зніманні першого фільму у кар'єрі Пенелопи "Хамон, Хамон" (1992), але одружилась пара лише після нової зустрічі на знімальному майданчику фільму Вуді Аллена у 2008 році. Ось вже понад 10 років пара перебуває у щасливому шлюбі, має двох спільних дітей. Актори до сьогодні продовжують тішити своїх шанувальників спільними фільмами.
Рік: 1992
Режисер: Бігас Луна
Оригінальна назва: Jamón Jamón
Історія любові між сином власника фабрики з пошиття спідньої білизни Хосе-Луїс (Хорді Молья) та дочки місцевої повії – Сильвії (Пенелопа Крус). Мати Хосе-Луїса Кончіта (Стефанія Сандреллі) не рада закоханості сина. Все стає ще гірше, коли дізнається, що Сильвія вагітна, і молоді люди готуються до весілля. Кончіта наймає сексуального красеня Рауля (Хав'єр Бардем), щоб той спокусив дівчину, запобігши тим самим шлюб. Але Сильвія залишається непохитною, а Кончіта сама закохується в Рауля. Наслідки такого повороту подій стають непередбачувані.
"Хамон, Хамон" 1992: дивитись трейлер фільму онлайн
Рік: 2008
Режисер: Вуді Аллен
Оригінальна назва: Vicky Cristina Barcelona
Двоє молодих дівчат приїжджають на відпочинок в Барселону. Кожна з них переслідує свою мету. Вікі хоче спокійно дописати дипломний проект. А Крістіна мріє завести роман і зануритися у вир пригод. Раптово в їхньому житті з'являється чарівний художник Антоніо і плани дівчат змінюються.
"Вікі, Крістіна, Барселона" 2008: дивитись трейлер фільму онлайн
Рік: 2013
Режисер: Рідлі Скот
Оригінальна назва: The counselor
Успішний, безіменний та дещо безпринципний американський адвокат (Майкл Фассбендер) збирається зробити пропозицію своїй прекрасній коханій (Пенелопа Крус) і вирішує один раз радикально переступити закон: взяти участь у прибутковій угоді, пов'язаної з доставкою з Мексики до США багатомільйонної партії кокаїну.
Його партнери – слизький посередник у ковбойському капелюсі (Бред Пітт) та бізнесмен (Хав'єр Бардем), власник нічних клубів та кількох ручних гепардів, і подруга на ім'я Малкіна (КамеронДіас). Усі навколо відчайдушно натякають адвокату, що наркокартель – в разі чого – жартувати не стане, але він занадто звик до того, що завжди виходить сухим із води.
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Рік: 2017
Режисер: Фернандо Леона де Араноа
Оригінальна назва: Loving Pablo
Байопік про відомого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. В основу фільму лягли мемуари журналістки Вірджинії Валехо (Пенелопа Крус), яка була коханкою Ескобара (Хав'єр Бардем). Ця історія – погляд люблячої жінки на свого чоловіка, тому багато спірних моментів з біографії Пабло режисер подає легкими штрихами.
"Ескобар" 2017: дивитись трейлер фільму онлайн
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Рік: 2018
Режисер: Асгар Фархаді
Оригінальна назва: Todos Lo Saben
Лаура (Пенелопа Крус) подорожує з чоловіком та дітьми до Іспанії на весілля своєї молодшої сестри. Прямо під час свята викрадають її дочку Ірен. Причина цієї трагічної події лежить в надрах минулого її матері Кароліни, чиї таємниці тепер будуть відкриті для всієї рідні.
"Усі знають" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн