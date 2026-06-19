5 фільмів із закрученим сюжетом, які зроблять вечір цікавим
Не можна не погодитись, що фільми, де не все так однозначно із розвитком подій, дуже сильно притягають до себе глядача. Той випадок, коли творці граються з інтуїцією і розумами потенційної аудиторію, виводить кіно на новий рівень.
Тож якщо хочете трішки полоскотати собі нерви й до останньої хвилини чекати на розв'язку сюжету, то добірка фільмів від 24 Каналу у цьому допоможе.
Не пропустіть Фанатам фантастики присвячується: фільми про подорожі у часі, від яких не зможете відірватись
"Пам'ятай", 2000
Рейтинг IMDb: 8,4
Це психологічний трилер від Крістофера Нолана, де головна родзинка – нелінійний сюжет. Події розгортаються у зворотному хронологічному порядку.
Пам'ять головного героя Леонарда "перезавантажується" кожні 15 хвилин. Щоб орієнтуватися у житті, він користується поляроїдними знімками з підписами та робить татуювання з найважливішими фактами.
"Пам'ятай": дивіться онлайн трейлер фільму
"Субстанція", 2024
Рейтинг IMDb: 7,2
Володарка Оскара Елізабет Спаркл веде популярне телешоу з аеробіки. У день її 50-річчя продюсер звільняє жінку, вважаючи її "старою" для телеекранів. У розпачі Елізабет дізнається про нелегальний продукт під назвою "Субстанція". Вона купує його, і після ін'єкції з її спини вилуплюється нова, молодша та ідеальна версія – дівчина, на ім'я Сью.
"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму
"Озеро Каддо", 2024
Рейтинг IMDb: 6,8
У 2022 році 8-річна Анна безслідно зникає у диких, лабіринтоподібних водах озера Каддо. Її старша сестра Еллі відправляється на пошуки, які приводять її до моторошного відкриття. Фільм поступово розкриває, що в районі озера існують розломи у часі. Герої не просто шукають зниклу дівчинку, а здійснюють подорожі між різними десятиліттями.
"Озеро Каддо": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чорний лебідь", 2010
Рейтинг IMDb: 8,0
Психологічний трилер розповідає про одержиму перфекціонізмом балерину Ніну. Отримавши головну роль у "Лебединому озері", вона має зіграти і тендітного Білого лебедя, і пристрасного Чорного. Під тиском режисера та власної психіки дівчина втрачає межу між реальністю і галюцинаціями.
"Чорний лебідь": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шосте чуття", 1999
Рейтинг IMDb: 8,2
Психіатр Малкольм Кроу береться за складну справу 9-річного Коула. Хлопчик замкнений у собі, на тілі має сліди від побоїв, а інші діти вважають його диваком. Дитина відкриває лікарю таємницю, що бачить мертвих людей. Малкольм спочатку вважає хлопчика хворим, але згодом міняє свій підхід до ситуації.
"Шосте чуття": дивіться онлайн трейлер фільму
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