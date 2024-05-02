Не лише "Суперники": 5 високорейтингових фільмів у яких зіграла неймовірна Зендея

2 травня в Україні на великі екрани виходить стрічка "Суперники", у якій зіграла культова світова акторка сучасності – Зендея. Ви точно бачили цю дівчину у фільмах "Дюна", які підкорили серця мільйонів кіноманів.

А тепер Зендея знялась у ще одній стрічці, яка вже отримує схвальні коментарі та відгуки. У матеріалі Кіно 24 дивіться список фільмів, у яких зіграла ця акторка та обирайте своїх фаворитів для перегляду.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

"Суперники"

Рейтинг IMDb: 7.8

Цікавість до стрічки підштовхує не лише сюжет, але й ансамбль акторів. Головні ролі виконують Зендея ("Дюна", "Людина-павук", серіал "Ейфорія"), Джошуа О'Коннор ("Корона") та Майк Файст ("Вестсайдська історія").

Сюжет фільму розвивається навколо тенісистки Таші Дункан. Вона – амбітна спортсменка, але через травму її доля змінюється. Тепер вона – тренерка, і її головна мета – врятувати свого чоловіка Арта від серії нещасливих поразок.

Вона переконує Арта взяти участь у турнірі "Челленджер", що є майже на найнижчому рівні професійних змагань. Але там його суперником виявляється колишній найкращий друг і колишній коханий Таші.

"Суперники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна 1"

Рейтинг IMDb: 8.0

Ще одна високорейтингова стрічка, у якій зіграла Зендея. Історія розвивається навколо Пола Атріда – талановитого хлопця, якому передбачають великі досягнення, але досягти їх не так легко.

Він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини та свого народу. Ворожі сили вступають у війну через найцінніший і рідкісний ресурс – речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, хто зможе подолати свої власні страхи.

"Дюна 1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна 2"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 8.7

Одна із найкасовіших стрічок 2024 року, яку неймовірно оцінили глядачі. Це той рідкісний випадок, коли продовження краще, аніж перша частина фільму.

"Дюна: Частина друга" розповість про епічну подорож Пола Атріда та фременів, які вирушають на шлях помсти проти зрадників, що знищили його родину. Поміж коханням, відданістю своєму життю та долею всесвітньо відомого героя, вибором стає боротьба проти моторошного майбутнього, яке тільки він може передбачити.

"Дюна 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед стрічок з Зендеєю, які також зібрали схвальні відгуки від глядачів, "Малкольм і Марі", а також захопливе, високорейтингове фентезі "Людина-павук: Додому шляху нема".

Фільми із цією акторкою точно вартують уваги кіноманів. Тому не гайте часу, а обирайте стрічку-фаворита та приготуйтесь до чудового вечора у компанії Зендеї.