3 моторошні фільми на Netflix, після яких буде важко заснути

Фільми жахів мають захопливі та динамічні сюжети, від яких складно відірватися. Їх краще дивитися з компанією, адже бувають доволі моторошні моменти.

24 Канал підготував список моторошних фільмів на Netflix, після яких буде важко заснути. Зберігайте матеріал, якщо любите такий жанр.

Які моторошні фільми подивитися на Netflix?

"Не говори зі злом" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Американська та британська родини познайомилися під час відпочинку. Луїза та Бен разом із донькою погоджуються приїхати до заміського будинку Педді та Сіари.

Спершу все виглядає як звичайні посиденьки знайомих, але згодом напруга починає зростати. Луїза та Бен розуміють, що потрібно негайно втікати, та чи вдасться їм?

"Не говори зі злом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пташиний короб" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Загадкова сила знищує населення. Ті, хто вижив, повинні уникати зустрічі із сутністю, якщо не хочуть померти. Мелорі та її двої дітей відправляються у небезпечну подорож, щоб знайти прихисток. Щоб дістатися до місця призначення, їм доведеться зав'язати очі й проходити цей шлях наосліп.

"Пташиний короб": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина-невидимка" (2020)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Божевільний учений інсценував власне самогубство. Тепер він використовує свою здатність ставати невидимим, щоб переслідувати й тероризувати колишню дівчину, а поліція не вірить Сесілії.

"Людина-невидимка": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

На сайті Tudum представлена добірка найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні. Зараз на першому місці бойовик "Лютий напад". Головну роль зіграла зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайнево.

У список також увійшли такі стрічки: