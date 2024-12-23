Для любителів зимових жахів: 3 моторошні фільми, які варто подивитися ввечері

Холодна зимова погода створює ідеальні умови для перегляду фільмів жахів. Сніг, похмурі пейзажі та темні ночі додають стрічкам особливого настрою, який надовго залишається в пам'яті глядачів.

Культові фільми жахів вдало використали зимову атмосферу для відтворення напружених і моторошних історій. 24 Канал підготував добірку фільмів жахів для січневих ночей.

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"Сяйво" (1980)

Письменник Джек Торренс працює над новим романом, тому особливо потребує натхнення. Для цього чоловік вирішує влаштовуватися на роботу наглядачем готелю "Оверлук". Взимку у закладі немає клієнтів, тому разом з дружиною і сином Джек планує тут залишитися. Втім, виявляється цей готель не зовсім звичайний. Річ у тім, що колись тут сталося вбивство, але Торренс не звертає на це уваги. Однак все зміниться, коли сніг ізолює готель від світу.

"Сяйво": дивіться трейлер онлайн

"Замерзлі" (2010)

Троє друзів вирушили на гірський курорт. У неділю ввечері вони сіли на підіймач, але співробітник не помітив їх і вимкнув пристрій. Тепер герої опинилися в пастці на кілька днів, з якої треба терміново втекти. Однак мороз, хижаки й власні страхи лише заважатимуть друзям врятуватися. Їжі стає все менше, а паніки тільки більше. Чи зможе хтось подолати свої страхи?

"Замерзлі": дивіться трейлер онлайн

"Щось" (1982)

Сюжет фільму розгортається в Антарктиці. Команда вчених, яка працює на дослідницькій станції, одного дня знаходить щось дивовижне – космічний корабель, всередині якого була невідома істота. Науковці вирішують забрати знахідку і дізнатися про неї більше. Однак ця істота може приймати вигляд будь-якої людини, з якою контактує. Тому вчені з часом починають підозрювати один одного, що викликає лише хаос всередині команди. Втім, науковцям треба боротися разом, щоб врятувати світ від жахливої істоти, поки вона не спричинила смерті людей.

"Щось": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку з переліку та пориньте у світ зимових жахів. Насолоджуйтеся переглядом!