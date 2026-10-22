Ці фільми мають подивитись всі, хто полюбляє "Воно" від Стівена Кінга

Якщо після перегляду "Воно" ви почали з підозрою ставитися до клоунів, каналізаційних люків і червоних кульок, то, схоже, Стівен Кінг свого досягнув. Але Пеннівайз – далеко не єдиний кіномонстр, здатний зіпсувати сон навіть найсміливішим глядачам. Їх ще ну дуже багато у світі. І не всі вони ностяь костюми клоунів.

24 Канал зібрав п'ять фільмів, які варто подивитися прихильникам горору "Воно" за романом Стівена Кінга. Тут також є моторошні містечка, небезпечні незнайомці, надприродні істоти та підлітки, яким замість літніх канікул доводиться рятувати власні життя.

"Чорний телефон", 2022

Жанр: жахи, містика, трилер.

IMDb: 6,9

У невеликому американському містечку безслідно зникають діти. Одного дня жертвою загадкового викрадача в моторошній масці стає 13-річний Фінні. Хлопчика замикають у підвалі, де висить старий телефон, який давно не працює. Та раптом він починає дзвонити. І на іншому кінці слухавки – голоси попередніх жертв убивці. Схоже, навіть після смерті вони не проти допомогти зіпсувати маніякові плани.

Що кажуть критики: Фільм отримав 81% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять моторошну атмосферу та гру Ітана Гоука, хоча деяким критикам стрічка здалася недостатньо страшною.

"Чорний телефон": дивитись трейлер

"Літо 84", 2018

Жанр: детектив, трилер, жахи.

IMDb: 6,7

Четверо друзів вирішують провести літні канікули з користю. Щоправда, замість пляжу та вечірок вони беруться шукати серійного вбивцю, який тероризує їхнє містечко. Головним підозрюваним стає сусід одного з хлопців – привітний поліцейський, якого всі поважають. І поки дорослі вважають підлітків фантазерами, ті дедалі ближче підбираються до страшної правди.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 70% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають напружені моменти, але зауважують, що творці надто захопилися ностальгією за 1980-ми.

"Літо 84": дивитись трейлер

"Страшні історії для розповіді в темряві", 2019

Жанр: жахи, містика, трилер.

IMDb: 6,2

Група підлітків вирішує дослідити покинутий будинок, про який місцеві розповідають моторошні легенди. Там вони знаходять книгу зі страшними історіями. Здавалося б, звичайна література для любителів полоскотати нерви. Але є нюанс: усе написане починає здійснюватися, а на сторінках з'являються нові імена майбутніх жертв. Тепер друзям доведеться з'ясувати, як зупинити прокляття, поки книга не дописала їхню власну історію.

Що кажуть критики: Фільм отримав 78% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики хвалять атмосферу, моторошних монстрів та вдале поєднання підліткових пригод із жахами.

"Страшні історії для розповіді в темряві": дивитись трейлер

"Вулиця страху. Частина 1: 1994", 2021

Жанр: жахи, слешер, містичний трилер.

IMDb: 6,2

Містечко Шейдісайд має репутацію місця, де регулярно відбуваються жорстокі вбивства. Після чергової трагедії група підлітків починає підозрювати, що всі ці злочини пов'язані між собою. Невдовзі друзі з'ясовують, що місто століттями перебуває під впливом загадкового прокляття. А найгірше те, що тепер вони самі опинилися під прицілом надприродного зла.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 84% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають атмосферу класичних слешерів, динамічний сюжет та вдалі відсилання до горорів 1990-х.

"Вулиця страху. Частина 1: 1994": дивитись трейлер

"Перша відьма", 2019

Жанр: містика, жахи, трилер.

IMDb: 5,8



Підліток Бен приїжджає на літо до батька в невелике містечко. Але замість спокійного відпочинку починає помічати дивні речі в сусідському будинку. Невдовзі хлопець розуміє, що за зовнішністю звичайної жінки ховається стародавня відьма, яка полює на дітей. Звісно, дорослі не надто поспішають вірити його розповідям. Класика жанру: коли підліток каже, що сусідка – монстр, йому радять менше фантазувати.

Що кажуть критики: Стрічка отримала 74% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають похмуру атмосферу, вдалі лякалки та несподівані сюжетні повороти, хоча й визнають, що фільм не надто оригінальний.

"Перша відьма": дивитись трейлер

Ну і, якщо продовжувати тему жахастиків, то маємо для вас ідеальну добірку екранізацій Стівена Кінга.