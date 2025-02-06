5 найкращих фільмів жахів, що засновані на книжках

Для створення фільмів режисери й продюсери часто черпають натхнення з книжок та екранізують твори знаменитих письменників та письменниць, адже деякі оповіді є актуальними завжди. Таке кіно вже має аудиторію глядачів, яким цікаво – як би їхня улюблена історія могла розвиватися на екрані.

Фільми жахів не є винятком – багато найкращих творінь цього жанру були створені за мотивами книжок. 24 Канал зібрав культові екранізації романів у жанрі горору.

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"Психо"

Рік: 1960

Режисер: Альфред Гічкок

Оригінальний твір: "Психо", Роберт Блох

Один з найвпливовіших фільмів жахів за історію кіно може завдячувати своєму успіху оригінальному роману, який вийшов на рік раніше. У центрі сюжету – зустріч секретарки Маріон Крейн, яка втекла з міста з грошима свого боса, та скромного Нормана Бейтса, який піклується про хвору матір. Після їхньої розмови у мотелі Маріон вирішує повернути вкрадене, але тієї самої ночі її вбивають.

"Психо": дивіться трейлер онлайн

"Екзорцист"

Рік: 1973

Режисер: Вільям Фрідкін

Оригінальний твір: "Екзорцист", Вільям Пітер Блетті

Фільм розповідає про 12-річну Ріган, яка одержима таємничим і огидним демоном. Її сім'я намагається врятувати дівчинку й звертається за допомогою до католицьких священників. Стрічка за тоном і стилем дуже близька до оригінального твору, адже автор був продюсером і сценаристом та зрештою отримав Оскар.

"Екзорцист": дивіться трейлер онлайн

"Сяйво"

Рік: 1980

Режисер: Стенлі Кубрик

Оригінальний твір: "Сяйво", Стівен Кінг

Серед усіх екранізацій Стівена Кінга ця мала найбільший успіх завдяки витонченій оповіді та захопливій атмосфері. Хоч сам автор не був у захваті через деякі відхилення від оригіналу. У центрі фільму – Джек Торренс, який влаштовується на роботу у віддалений готель та переїжджає туди з сім'єю. Попередній доглядач збожеволів та вбив свою сім'ю. Джек стикається з подібною ситуацією.

"Сяйво": дивіться трейлер онлайн

"Мовчання ягнят"

Рік: 1991

Режисер: Джонатан Деммі

Оригінальний твір: "Мовчання ягнят", Томас Гарріс

Адаптація другого роману про Ганнібала Лектора став топом серед психологічних трилерів. Вона розповідає про колишнього фахівця ФБР Вілла Грема, який повинен спіймати жорстокого серійного вбивцю. Він звертається за допомогою до Ганнібала Лектора, який раніше був блискучим психіатром. Ця екранізація стала культовим культурним явищем, завоювала Оскар і спонукала автора до нових творів про Лектора.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер онлайн

"Дракула"

Рік: 1931

Режисер: Тод Броунінг, Карл Фройнд

Оригінальний твір: "Дракула", Брем Стокер

Один з найвідоміших монстрів у горорах – Дракула – загадковий вампір, який подорожує до Англії з Трансильванії. Він полює на людей, харчуючись їхньою кров'ю. Дракула тепер є обличчям вампірів у популярній культурі, хоч оригінальна книжка не здобула популярності до екранізації. Саме фільм і акторська гра створила Дракулу як повноцінного персонажа з жахів.

"Дракула": дивіться трейлер онлайн