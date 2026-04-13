Щоб радіти, а не плакати: фільми зі щасливим кінцем

Хеппі-енд у фільмах – це те, чого прагне більшість глядачів. Іноді несподівані сюжетні повороти можуть позбавляти такого задоволення, однак ця добірка кінофільмів точно не розчарує.

24 Канал уже знає, які фільми зі щасливим кінцем варто подивитись, щоб на душі було спокійно, а хвилювань за головних героїв просто не було. Зазначимо, що всі ці стрічки можна подивитись на Netflix.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше", 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Лара Джин пише любовні листи всім хлопцям, у яких колись була закохана, однак ніколи їх не відправляє. Одного разу її спокійне життя руйнується, коли листи випадково надходять до адресатів.

Щоб уникнути незручностей, Джин укладає фіктивні відносини з Пітером, однак їхнє удаване кохання з часом переростає на справжнє.

"Вілла "Романтика"", 2022

Рейтинг IMDb: 5,5

Історія розповідає про Джулі – романтичну дівчину, яка після болісного розставання вирішує здійснити свою мрію і їде до Верони – міста кохання, яке пов'язане з історією Ромео та Джульєтти.

Але її плани руйнуються: виявляється, що віллу, яку вона забронювала, випадково здали двом людям одночасно. Тож їй доводиться жити разом із Чарлі – саркастичним британцем, який зовсім не поділяє її романтичних поглядів.

Спершу вони воюють, а згодом їхня ворожнеча починає переростати у дещо більше.

"Із 13 в 30", 2004

Рейтинг IMDb: 6,3

13-річна Дженна загадує бажання швидше подорослішати – і прокидається 30-річною успішною жінкою. Однак доросле життя виявляється не таким ідеальним: вона втратила друзів і стала зовсім іншою людиною.

Дженна намагається це все виправити й повернути найважливіше – щирість і любов.

"Півтора шпигуна", 2016

Рейтинг IMDb: 6,3

Скромний бухгалтер Келвін несподівано зустрічає свого колишнього знайомого Боба, який тепер працює на ЦРУ. Він втягує Келвіна у небезпечну шпигунську місію, повну погонь і перестрілок.

Попри страх і невпевненість, Келвін поступово знаходить у собі сміливість, а між героями формується справжня дружба.

