Кінотерапія: 5 фільмів для тих, хто заплутався в собі під кінець року

Кінець року – це період, коли кожен підбиває підсумки, аналізує пережите та будує плани на майбутнє. Утім, наш сумбурний світ та нестабільність часто вибивають з колії та залишають багато запитань. Незрозуміло, як рухатись далі.

Тому 24 Канал підготував для вас добірку хороших стрічок, як допоможуть людям, які заплутались у своєму житті. Обирайте фільм для перегляду та шукайте відповіді на свої запитання.

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"У пошуках щастя"

В основі сюжету фільму лежить реальна історія, що відбулася під час Великої американської депресії у 30-х роках. Кріс Гарнер, залишившись сам із маленьким дитинчам, без житла і фінансів для проживання, не лише вижив, а й здобув статус мільйонера.

Починаючи свій шлях, живучи у громадському туалеті вокзалу Сан-Франциско, він не здався і, у кінцевому підсумку, знайшов роботу на біржі, де заробив величезний капітал.

"У пошуках щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруклін"

Історія Еліс Лейсі розпочинається з того, що вона неохоче залишає рідне ірландське село, вирушаючи на пошуки роботи в Америці. Зрештою, вона оселяється в Брукліні, де поступово вдається подолати ностальгію і розпочинає насолоджуватися вільним життям.

Під час свого перебування в новому місці Елліс закохується, але трагічні події в її батьківщині вимушують її повернутися до Ірландії, де вона зустрічає іншого чоловіка і стає перед важким вибором.

"Бруклін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стежки"

У 1977 році Робін Девідсон розпочала подорож від центру австралійського континенту (місто Аліс-Спрінгс) і прямувала на відстань 2700 км через малонаселені території та пустелі Австралії до берегів Індійського океану. Вона мала в супроводі свою собаку, на ім'я Дігіті та чотири верблюди. І лише подолавши цей шлях, вона змогла знайти відповіді на свої запитання.

"Стежки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бердмен"

Ця історія розповідає про важливість відірватися від минулого і жити наступним моментом. У центрі уваги оповіді – колишній актор, що раніше втілив образ популярного супергероя Бердмена. Зараз він повертається до цього образу в новій бродвейській постановці з метою відновити колишню славу, блиск і велич.

"Бердмен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крихітка"

Меган давно вже перестала бути підлітком, адже їй вже виповнилося 28 років. Однак, коли настав час зробити важливий вибір між життям дорослої особи та своїми дитячими мріями, вона вирішує втекти, вигадавши відмову, коли її хлопець робить їй пропозицію. Заявивши йому, що вирушає у відпустку, Меган сама намагається вибрати правильний шлях.

Можливо, вона потребує перезавантаження, як про це переконує Анніка, її нова 16-річна подруга. Анніка саме готується насолоджуватися життям і кличе Меган приєднатися до неї. Ця пригода має нагадати про те, що життя варто жити за власними правилами, але розумно.

"Крихітка": дивіться онлайн трейлер фільму