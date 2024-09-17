Майже на 70% менше: фінансування Держкіно у 2025 році суттєво скоротять

Проєкт державного бюджету на 2025 рік передбачає суттєве скорочення фінансування Державного агентства з питань кіно, що може серйозно вплинути на розвиток української кіноіндустрії. Згідно із законопроєктом №12000, який був зареєстрований на сайті парламенту 14 вересня, фінансування агентства планується скоротити на 69,2%.

Таке рішення може вплинути на виробництво нових кінострічок, підтримку національних кінопроєктів та міжнародну співпрацю у сфері кінематографа. Детальнішу інформацію щодо цього скорочення, а також інші фінансові положення, можна знайти на офіційному вебсайті Верховної Ради України.

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У 2025 році хочуть скоротити фінансування Держкіно на майже 70%: подробиці

Законопроєкт №12000, зареєстрований на сайті парламенту 14 вересня, пропонує суттєво зменшити фінансування Державного агентства з питань кіно у 2025 році.

Згідно з проєктом, для Держкіно передбачено виділити 204,1 мільйона гривень. З цієї суми 30,4 мільйона гривень буде спрямовано на керівництво та управління у сфері кінематографії, а 173,7 мільйона гривень – на державну підтримку кінематографії, включно з документуванням воєнних злочинів.

Для порівняння, у 2024 році на Держкіно було виділено значно більше коштів – 663,4 мільйона гривень. З цієї суми 28,7 мільйона гривень було спрямовано на керівництво та управління, а 634,7 мільйона гривень – на державну підтримку кінематографії, що включає документування воєнних злочинів.

Отже, запропоноване скорочення фінансування у 2025 році є суттєвим, що може вплинути на реалізацію важливих кінопроєктів та програм підтримки кіноіндустрії, включно з документуванням наслідків війни.