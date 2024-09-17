У нашому матеріалі Кіно 24 ми зібрали список зірок, які стали справжнім відкриттям останнього року. Ці молоді актори та акторки проявили себе на екрані, привернувши увагу глядачів і критиків.

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Українські актори, які стали проривом у кінематографі цього року

Олександр Рудинський

Олександр Рудинський, який представляє Театр імені Івана Франка, здобув визнання за свою роль Безокого Бандита в новому серіалі "Декамерон", що був знятий за мотивами знаменитої збірки новел Джованні Боккаччо та транслюється на платформі Netflix.

Серіал "Декамерон" об'єднав в основному касті акторів з Великої Британії та США, проте Олександр Рудинський став єдиним представником Східної Європи серед зірок проєкту. Тому цього року Олександр став справжнім відкриттям, привертаючи увагу глядачів та критиків своєю яскравою і незабутньою грою.

Таїсія Щурук

Таїсія Щурук значно розвинула свої акторські навички після успішної участі в популярному реаліті-серіалі "Київ вдень та вночі". Її робота в цьому проєкті привернула увагу глядачів і стала важливим етапом у її кар'єрі. Завдяки цьому досвіду акторка вдосконалила свою майстерність, що помітно в її подальших ролях.

Сьогодні шанувальники Таїсії з нетерпінням чекають нових проєктів з її участю, як на театральній сцені, так і на телеекранах. У 2024 році вона зіграла головну роль у серіалі "Одна родина", який здобув широке визнання серед українців і вразив глядачів своєю емоційною глибиною та сюжетними поворотами. Завдяки цій ролі Таїсія стала справжнім відкриттям у світі кіно, підтвердивши свій талант і потенціал як одна з найперспективніших акторок сучасного українського кінематографа.

Тетяна Малкова

Тетяна Малкова здобула величезну популярність завдяки своїй головній ролі у фільмі «Конотопська відьма», який вразив глядачів та критиків. Ця роль стала визначальною в її кар'єрі, проте спочатку акторка вагалась, чи варто брати участь у проєкті. Тетяна не була впевнена, що зможе достатньо глибоко розкрити свого персонажа, адже він вимагав особливого підходу та психологічної тонкості.

Попри сумніви, її гра перевершила очікування. Глядачі були захоплені тим, наскільки вдало вона втілила образ, і це принесло Тетяні нову хвилю популярності. У 2024 році її варто визнати справжнім відкриттям серед українських акторів.