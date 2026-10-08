ТОП фільмів із Флоренс П’ю, після яких стане зрозуміло, чому від неї всі шаленіють

Зараз від Флоренс П’ю нікуди не сховатися – і, здається, ніхто особливо й не намагається. Новий серіал Netflix "На схід від Едему", де акторка зіграла Кеті Еймс, стартував на першому місці серед англомовних серіалів платформи з 6,5 мільйона переглядів, а заодно повернув роман Джона Стейнбека у книжкові чарти.

Та Кеті – далеко не перша роль П’ю, після якої хочеться сказати: "Ну добре, тепер дивимося все з нею". Від сімейної класики до хорору, після якого квіткові вінки вже ніколи не виглядатимуть невинно, – 24 Канал зібрав фільми на вечір з Флоренс П’ю.

"Маленькі жінки"

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 7,7

Нова екранізація роману Луїзи Мей Олкотт розповідає про чотирьох сестер Марч, які дорослішають, закохуються, сваряться і намагаються зрозуміти, чого хочуть від життя. П’ю зіграла Емі – героїню, яку дуже легко не любити, але значно складніше забути.

Що кажуть критики: 95% на Rotten Tomatoes. Вони хвалили розумну й чутливу адаптацію Грети Гервіг та сильний акторський ансамбль.

"Маленькі жінки": дивитись трейлер

"Сонцестояння"

Жанр: горор, трилер, драма

IMDb: 7,1

Пара вирушає на літній фестиваль у віддалене шведське поселення. Спочатку – квіти, сонце й білі сукні. Потім стає зрозуміло, що зворотний квиток варто було купувати заздалегідь.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 83%. Критики назвали його амбітним, майстерно зробленим і дуже тривожним, а Арі Астера – одним із найцікавіших авторів сучасного хорору.

"Сонцестояння": дивитисиь трейлер

"Не хвилюйся, серденько"

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,3

Еліс живе з чоловіком у майже ідеальному містечку 1950-х. Будинки красиві, чоловіки успішні, дружини усміхаються – словом, саме час запідозрити щось дуже погане.

Що кажуть критики: вони не дуже були в захваті і дали всього 38% на Rotten Tomatoes. Сюжет називали заплутаним переосмисленням знайомих тем, зате гру П’ю регулярно виділяли як одну з головних переваг стрічки.

"Не хвилюйся, серденько": дивитись трейлер

"Диво"

Жанр: психологічна драма, детектив, трилер

IMDb: 6,6

Ірландія, 1862 рік. Медсестра Ліб приїжджає до села спостерігати за 11-річною дівчинкою, яка нібито місяцями живе без їжі. Святе диво чи щось значно менш божественне – саме це їй доведеться з’ясувати.

Що кажуть критики: вони дали 84% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили атмосферу та П’ю, називаючи саме її гру головним "дивом" цієї історії.

"Диво": дивитись трейлер

"Хороша людина"

Жанр: драма

IMDb: 7,1

Після смертельної аварії життя Еллісон буквально розсипається. Вона намагається впоратися із залежністю, почуттям провини та несподівано зближується з чоловіком, чию родину назавжди змінила та сама трагедія.

Що кажуть критики: дали фльму 57% на Rotten Tomatoes. Сам фільм дорікали надмірною сентиментальністю, зате П’ю та Моргана Фрімена хвалили майже всі – The Hollywood Reporter назвав її роботу чудовою і такою, що ще раз підтверджує акторський рівень П’ю.

"Хороша людина": дивитись трейлер

До слова, 24 Канал вже розповідав про те, як знімали серіал "На схід від Едему" з Флоренс П’ю в головній ролі.