Зірка фільму "Дюна", Флоренс П'ю, на заході ледь не залишилась без ока

Невідомі особи травмували око відомій британській акторці Флоренс П'ю, яка зіграла у другій частині фільму "Дюна". Вони поцілили в обличчя знаменитості невідомим предметом, як це часто роблять шанувальники, не розраховуючи, що можуть травмувати кумирів.

Неприємна ситуація трапилася під час пресконференції, присвяченої виходу другої частини фільму "Дюна". Дізнайтесь, як відреагувала знаменитість та ті, хто був поруч з нею.

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Флоренс П'ю травмували око на пресконференції

Неприємний епізод трапився під час пресконференції, яка відбулася в Сан-Паулу, Бразилія. Акторка разом зі своїми колегами, Тімоті Шаламе, Остіном Батлером та Зендеєю, прибула туди для зустрічі з фанатами та обговорення виходу другої частини фільму "Дюна".

Коли колеги по фільму стали для спільного фото перед камерою, невідома особа кинула предмет і поцілила прямо в обличчя Флоренс. Зірка тут же схопилася за травмоване око, і актори поспішили до неї, щоб надати допомогу.

До слова, Флоренс П'ю ніяк не прокоментувала того, що сталося, тож, мабуть, нічого серйозного з оком знаменитості не сталось.

Флоренс П'ю травмували око на пресконференції: дивіться відео онлайн

Флоренс П'ю – відома англійська акторка

Акторка відома виконанням головної ролі Кетрін у фільмі "Леді Макбет" та ролі Єлени Бєлової у "Чорній Вдові". Свою першу роль актриса Флоренс П'ю отримала у драматичному фільмі "Падіння", де вона виконала образ подруги Лідії (Мейсі Вільямс). Ця роль привернула увагу кінокритиків і призвела до номінацій на премії Лондонського кола кінокритиків і Лондонського кінофестивалю. Так розпочалася її кар'єра у світі кіно.