Захопливі пошуки скарбу: все про новий фільм Гая Річі з найсексуальнішим актором планети
- Гай Річі представив трейлер нового фільму "Фонтан молодості".
- У фільмі зніматимуться Джон Кразінські та Наталі Портман, а прем'єра запланована на 23 травня 2025 року.
- Сюжет обертається навколо брата і сестри, які шукають легендарний Фонтан молодості, долаючи різні випробування.
Легендарний режисер Гай Річі представив перший погляд на майбутній фільм "Фонтан молодості". Компанія Apple Original Films опублікувала трейлер пригодницької стрічки.
Apple TV+ заінтригував описом фільму, назвавши його новим сімейним кіно, що нагадуватиме "Індіану Джонса". Кіно 24 розповість все, що наразі відомо про створення фільму та коли відбудеться прем'єра.
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Сюжет "Фонтану молодості"
Рідних брата і сестру, які вже давно не спілкувалися, об'єднує прагнення до неможливого. Вони вирушають у пригоду на пошуки джерела безсмертя – легендарного Фонтану, який відновлює молодість тим, хто з нього п'є.
Вони обидва мають досвід пошуків археологічних артефактів, тому тут є своя історія. Вони відчужені, але знаходять алібі до свого об'єднання, щоб знайти цей скарб,
– розповів Гай Річі для Entertainment Weekly.
Їхня подорож з кожним кроком переростає у щось епічне й таке, що може змінити їхні життя. Брат і сестра використовують знання з історії, вони розгадують стародавні підказки, намагаються випередити інших мисливців за скарбами та ухиляються від куль.
"Фонтан молодості" / Фото Apple TV+
Деталі створення
У березні 2023 року стало відомо, що над "Фонтаном молодості" працюватиме Декстер Флетчер. Та він покинув проєкт у січні 2024 року, а режисерське крісло зайняв Гай Річі.
Видається, що у цьому фільмі Гай Річі відійде від гангстерів і шпигунських трилерів, за які його знають найбільше, та покаже повномасштабну пригодницьку історію. Режисер поділився, що фільм дорогий – він утричі перевищує бюджет "Міністерства неджентльменської війни".
"Фонтан молодості" / Фото Apple TV+
Перший погляд на картину
2 квітня Apple Original Films опублікувала перший трейлер "Фонтану молодості", де показують взаємодію Портман і Кразінські як брата й сестри та випробовування, які на них чекають.
Трейлер вже зібрав понад 10 мільйонів та безліч коментарів. Кіноманам майбутній фільм нагадує пригоди Індіани Джонса та стрічку з Томом Голландом "Uncharted: Незвідане".
Найкращі секрети найважче знайти,
– йдеться в описі.
"Фонтан молодості": дивіться трейлер онлайн
Акторський склад
У "Фонтані молодості" зніматиметься зірковий склад – Джон Кразінські, якого у 2024 визнали найсексуальнішим чоловіком планети, та Наталі Портман. Їм належатимуть головні ролі. До акторського складу приєдналися Донал Глісон і Ейса Гонсалес, Лаз Алонсо, а також Аріан Моайєд і Кармен Еджого.
Дата виходу
Світова прем'єра "Фонтану молодості" запланована на 23 травня 2025 року на платформі Apple TV+.