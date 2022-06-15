У форматі мюзиклу: Леді Гага може зіграти кохану Джокера – Гарлі Квінн
Джерело:The Hollywood Reporter
Американський режисер Тодд Філліпс повідомив, що розпочалася робота над сиквелом "Джокера". Головну роль Гарлі Квінн запропонували Леді Газі. Якщо зірка погодиться, то зіграє кохану Джокера.
Цікаво, що "Джокер" став першим в історії фільмом з рейтингом R (до 17 років потрібний супровід батька чи опікуна), який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. На серпень 2021 року фільм про антагоніста Бетмена займав 66-ту позицію у списку 250 кращих фільмів за версією IMDb.
Читайте також Хлопець-лялька і повернення головного героя: яким буде другий сезон "Гри в кальмара"
Леді Гага може зіграти Гарлі Квінн у "Джокері"
Сьогодні Леді Гага веде переговори про те, щоб зіграти разом із Хоакіном Феніксом у продовженні фільму режисера Тодда Філіпса "Джокер", хіта Warner Bros., який отримав премію Оскар у 2019 році.
Філліпс деякий час писав сценарій разом зі співавтором "Джокера" Скоттом Сільвером і нарешті показав його студії. До того ж минулого тижня Філліпс оприлюднив у соціальних мережах назву нового проєкту – Joker: Folie à deux – назву, що посилається на медичний термін для ідентичного або схожого психічного розладу, який вражає двох або більше людей, як правило, членів однієї сім’ї.
Joker: Folie à deux – назва "Джокера 2" / Фото з інстаграму Тодда Філіпса
І хоча той самий пост у соцмережах показав, що Фенікс читає сценарій, участь актора ще не є юридичним фактом – джерела кажуть The Hollywood Reporter, що Warners ще не уклали офіційну угоду з актором.
Подробиці про персонажа у продовженні поки тримають у секреті, хоча ми всі знаємо, що Джокер відомий своїми насильницькими стосунками з Гарлі Квінн, його психіатринею, відомої як Arkham Asylum, яка пізніше закохується в нього і стає його партнеркою у злочині.
Якщо укладуть угоду з Леді Гагою, то нова Гарлі Квінн існуватиме в іншому всесвіті DC, ніж та Гарлі Квінн, яку грала Марго Роббі і яка з’являлася у "Загоні самогубців" 2021 року, а також кількох інших фільмах.До речі, Філліпс раніше продюсував "Народження зірки", рімейк 2018 року, в якому знялися продюсер "Джокера" Бредлі Купер і Леді Гага.
І це ще не все – продовження "Джокера", найімовірніше, буде мюзиклом.
"Джокер": коротко про фільм
Персонаж Джокера підкорив кінематограф після виходу на екрани фільму "Темний лицар". Тоді культового лиходія зіграв Гіт Леджер, який вразив глядачів неперевершеною грою та витівками у стилі божевільного. Минуло більше ніж 10 років, як у Голлівуді знову вирішили розповісти історію Джокера. І це був 2019 рік.
У режисерське крісло сів Тодд Філліпс, який створив чуттєву драму про одного з найнебезпечніших лиходіїв Готема. За сюжетом, Артур Флек захоплюється стендаперами та мріє сам підкорювати глядачів гумором. Та невпевненість і відсутність підтримки публіки зіграли злий жарт: після фіаско і висміювання його виступу на телебаченні, головний герой наче втрачає розум та здійснює перші вбивства.
Фільм розкриває історію Джокера з таємницями його минулого, а тому у глядачів складеться враження, що вони добре знають Артура Флека і співчувають його особистій трагедії. Відтак всі моторошні вбивства не викликатимуть осуду, за що і розкритикував фільм Квентін Тарантіно.
"Джокер": дивіться трейлер
Акторський досвід Леді Гаги
2009 рік – Noisemakers (камео);
2012 рік – "Люди в чорному 3" (інопланетянка на телеекрані, не зазначена в титрах);
2012 рік – "Сімпсони" (голос Леді Гага, епізод Lisa Goes Gaga);
2013 рік – "Мачете вбиває" (Жінка-Хамелеон);
2014 рік – "Маппети — Особливо небезпечні" (камео);
2014 рік – "Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати" (Берта);
2015 рік – "Американська історія жаху: Готель" (графиня Елізабет Джонсон);
2016 рік – "Американська історія жаху: Роенок" (чаклунка Ската, 3 епізоди);
2018 рік – "Народження зірки" (Еллі Мейн);
2021 рік – "Друзі: Возз'єднання" (у ролі самої себе);
2021 рік – " Дім Ґуччі" (Патриція Ґуччі).