Він Дізель розсекретив дату виходу другої частини "Форсаж 10"

Американський бойовик "Форсаж 10" вийшов 19 травня. Поки світовий реліз добігає кінця, Він Дізель заінтригував новою частиною.

Актор повідомив, коли слід чекати продовження. Раніше Дізель наголошував на тому, що хоче, або фінал сімейної саги був трилогією.

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Він Дізель повідомив дату виходу другої частини "Форсажу 10"

У своїх соцмережах зірка написав, що до прем’єри залишилося 22 місяці. "Для тих, хто не знав, що "Форсаж-10" це лише перша частина, знайте, що друга частина – це зусилля нашої швидкої родини та студії, яких ви ніколи не бачили", – прокоментував майбутній фільм Він Дізель.

4 квітня 2025 року. Мені подобається, як виразно і злагоджено почуваються всі актори нашої франшизи, вступаючи у світову сагу. Джейсон хотів спробувати щось унікальне й особливе, і в результаті створив персонажа, якого світ не забуде,

– написав актор.

"Форсаж 10": дивіться трейлер

Режисером "Форсажу 10" став Луї Летер’є, відомий за картинами "Ілюзія обману", "Перевізник" та "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра".

За сюжетом, грандіозна схема Данте змусила родину Торетто розсіятися по всьому світу: від Лос-Анджелеса до Риму, від Португалії до Антарктиди. Поки з’явилися нові союзники, щоб допомогти родині, старі вороги продовжують ховатися в тіні. Однак гра повністю змінюється, коли Торетто виявляє, що кінцевою метою Данте є не хто інший, як його власний восьмирічний син. Ставки ніколи не були вищими, оскільки клан Торетто бореться за захист своїх власних сил і припинення мерзенного плану Данте.

"Форсаж 10" зібрав у світовому прокаті поки що 618 мільйонів доларів при бюджеті 340 мільйонів, і поступився за темпом "Форсажу-7" і "Форсажу-8".