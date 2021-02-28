За лаштунками "Твін Пікс": неймовірна підбірка фотографій

Джерело:24 канал
Минуло вже 30 років, відколи на екрани вийшов перший епізод культового серіалу "Твін Пікс". Надзвичайно впливова стрічка Девіда Лінча дала поштовх для переосмислення потенціалу телевізійних сюжетів і стала мейнстрімом.
Протягом багатьох років серіалу вдалося зібрати культ завзятих шанувальників. Відомий своїм модерністським баченням та сюрреалістичним гумором, "Твін Пікс" завжди залишатиметься одним з найкращих телевізійних шоу усіх часів.
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Джерело: Вікіпедія
Виконавець головної ролі агента Купера Кайл Маклахлен разом із Френком Сільвою, який грав роль вбивці і психопата Боба. Актори стоять загримованими.
Кайл Маклахлен і Френк Сільва / Фото twinpvks
Френк Сільва прославився саме завдяки серіалу "Твін Пікс". Він також працював з Лінчем над іншими картинами, як художник-декоратор.
Ймовірно, тут були настанови від режисера Девіда Лінча.
Майкл Онткин, Френк Сільва та Девід Лінч / Фото twinpvks
Девід Лінч з актрисою, яка грала роль Лори Палмер Шеріл Лі.
Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks
Девід Лінч і Шеріл Лі / Фото twinpvks
Фанати серіалу точно знають, що знайдене тіло вбитої Лори Палмер було обмотане цією плівкою.
Шеріл Лі та Френк Сільва.
Шеріл Лі та Френк Сільва / Фото twinpvks
Шеріл Лі та Шерилін Фенн, яка зіграла роль чарівної Одрі Хорн.
Шеріл Лі та Шерилін Фенн / Фото twinpvks
На знімальному майданчику. Шеріл Лі та Джеймс Маршалл, який зіграв закоханого в Лору Палмер Джеймса Харлі.
Шеріл Лі та Джеймс Маршалл / Фото twinpvks
Чарівна Медхем Емік та Ерік Даре. В серіалі вони грають не надто щасливе подружжя Шеллі Джонсон та Лео Джонсон.
Медхем Емік та Ерік Даре / Фото twinpvks
Катрін Коулсон в ролі Маргарет Лантерман – таємничої і загадкової жінки похилого віку, яка постійно носила з собою поліно і запевняла, що воно може говорити.
Катрін Коулсон / Фото twinpvks
Джек Ненс та Девід Лінч під час зйомок пілотної сцени. Ненс зіграв роль Піта Мартелла.
Джек Ненс та Девід Лінч / Фото twinpvks
Грейс Забріскі у ролі Сари Палмер, матері Лори. Можливо, це був який жарт від режисера, однак вочевидь Грейс він не надто сподобався.