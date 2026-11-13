Якщо хочете сміятися до сліз: ТОП французьких комедій, які врятують ваш вечір

Французи знаються не лише на круасанах, романтиці та дорогому вині. Вони ще й чудово вміють перетворювати звичайні життєві ситуації на абсолютний хаос. Особливо коли справа стосується грошей, брехні, кохання та людей, яким краще взагалі нічого не довіряти.

24 Канал зібрав п'ять французьких комедій, які допоможуть забути про проблеми й добряче посміятися.

"Скупий", 2016

Жанр: комедія

IMDb: 5,9

Франсуа – патологічний скнара, який готовий на все, аби не витратити зайвого євро. Він економить на їжі, побуті та навіть власному комфорті. Але одного дня в його житті з'являється донька, про існування якої він не підозрював.

Чому варто подивитися: Дені Бун блискуче грає людину, для якої найбільша трагедія – відкрити гаманець. А коли доводиться витрачати гроші на інших, починається справжня комедія.



"Скупий": дивитись трейлер

"СуперАлібі", 2017

Жанр: комедія

IMDb: 6,5

Грег заснував агентство, яке вигадує бездоганні алібі для людей, що приховують свої пригоди від партнерів. Бізнес процвітає, поки хлопець не закохується в дівчину, батько якої виявляється його клієнтом.

Чому варто подивитися: море незручних ситуацій, абсурдної брехні та комедійних катастроф. Це той випадок, коли кожна спроба виправити ситуацію робить її ще гіршою.



"СуперАлібі": дивитись трейлер

"Superнянь", 2014

Жанр: комедія

IMDb: 6,8

Франку доручають доглянути сина свого керівника. Здавалося б, нічого складного. Але друзі вирішують влаштувати вечірку, і вже незабаром будинок перетворюється на місце справжнього погрому.

Чому варто подивитися: шалений темп, безглузді витівки та пригоди, які з кожною хвилиною стають дедалі божевільнішими. Ідеальна комедія для тих, кому подобається гумор у стилі "Похмілля у Вегасі".



"Superнянь": дивитись трейлер

"Одружися зі мною, чувак", 2017

Жанр: комедія

IMDb: 6,1

Студент Яссін ризикує втратити право залишатися у Франції. Щоб уникнути депортації, він вирішує укласти фіктивний шлюб зі своїм найкращим другом. Однак їхнім сімейним щастям починає цікавитися надто прискіпливий інспектор.

Чому варто подивитися: комедія про двох друзів, які настільки заплутуються у власній брехні, що навіть звичайна розмова перетворюється на випробування. Незручних моментів тут вистачить на кілька життів.



"Одружися зі мною, чувак": дивитись трейлер

"Супергерой мимоволі", 2022

Жанр: комедія, пародія, бойовик

IMDb: 6,3

Невдаха-актор Седрік нарешті отримує головну роль у супергеройському фільмі. Але після автомобільної аварії втрачає пам'ять і вирішує, що справді став супергероєм. Зрозуміло, що реальні злочинці зовсім не готові до появи такого рятівника світу.

Чому варто подивитися: французька пародія на Marvel і DC з абсурдними ситуаціями, видовищними пригодами та жартами над супергеройськими кліше. Особливо сподобається тим, хто втомився від серйозних месників.



"Супергерой мимоволі": дивитись трейлер

Дозвольте собі відпочити сьогодні – перегляньте ці комедії, які поліпшать вам настрій.