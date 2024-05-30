Це непоправна втрата: на фронті загинув відомий український режисер Констянтин Петрик

Відомий український режисер-військовий Костянтин Петрик загинув на фронті. Це сталось 27 травня під час виконання бойового завдання.

З початку повномасштабної війни він вирішив добровольцем встати на захист України від окупантів. А тепер життя ще одного українського героя обірвалося.

Дивіться також Знімалась у серіалі, який принижував українців: що відомо про покійну Анастасію Заворотнюк

На фронті загинув відомий український режисер Констянтин Петрик

З початку російського вторгнення, він вирішив долучитися до захисту України як доброволець і приєднався до Національної гвардії. Про смерть коханого написала у соцмережах дружина режисера.

Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу свободу,

– написала Анастасія.



Костянтин Петрик / Фото з фейсбуку "Кіноспілки"

Також про цю сумну подію повідомив у спільноті "Кіноспілка" колега режисера-кінематографіст Ельдар Магомедов.

Хто такий Констянтин Петрик

Перед початком повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кінематографі як другий режисер. З початком російського вторгнення він вирішив вступити до лав Національної гвардії України як доброволець. У складі Нацгвардії режисер обіймав посаду командира взводу.

Вічна шана, вдячність та пам'ять Герою України!