Fubar вже на Netflix: свіжі відгуки на перший серіал з Арнольдом Шварценеггером
Шпигунський серіал Fubar 2023 року, в якому Арнольд Шварценеггер зіграв головну роль, вийшов на Netflix 25 травня. Як його оцінили перші глядачі – читайте нижче.
Серіал вийшов на Netflix з українським дубляжем. Арнольд Шварценеггер зіграв роль Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт. У серіалі зіграла ще американська актриса Моніка Барбаро та менш відомий актор Мілан Картер, передає 24 Канал.
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Fubar вже на Netflix – опис усіх серій
Серіал має 8 серій, кожна з яких триває від 46 до 59 хвилин.
- Візьми доньку на роботу
Напередодні виходу на пенсію агент ЦРУ Люк готується до нової пригоди, але неочікувані одкровення та термінова справа на роботі руйнують його плани.
- Викрадення потяга
Люк та Емма змушені об’єднати зусилля, щоб зупинити Боро, але вони усвідомлюють, що їхні напружені стосунки – лише перша проблема з багатьох.
- Солодка пастка
Команда запобігає міжнародній кризі, а потім вирушає на пошуки конфіденційної інформації в Молдові. Коли ситуація ускладнюється, Емма пропонує себе в ролі наживки.
- Озброєний і небезпечний
Люк заспокоює Емму, яку вдома чекає сюрприз. У Греції команда йде на ризик, щоб звільнити вірного союзника.
- Сьогодні з мозком, завтра — без
На тлі нещастя в сім’ї Люк відчуває, що межі між його різними життями починають розмиватися. Йому доводиться розбиратися з пригніченою Еммою та вимогами Боро.
- Роял-флеш
Баррі й Тіна беруть участь у картярській грі з високими ставками, щоб наблизитися до Боро. Команда застрягає в бункері, і напруга сягає критичної точки.
- Золота вдача
Люк та Емма наближаються до Боро, але їм доводиться шукати баланс між особистою драмою і дуже делікатною ситуацією. Ру знаходить рішення на тлі питання життя та смерті.
- Ось і все
Час спливає, а Люк та Емма приймають важкі рішення, щоб завершити місію та вижити. Важливий для сім’ї Бруннер день виходить з-під контролю.
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Перші відгуки на серіал з Арнольдом Шварценеггером
На Rotten Tomatoes серіал поки має 43 % від критиків на основі 14 рецензій.
- "Суміш комедії та екшену нерівна, сценарій не такий різкий і кумедний, як міг би бути, і надто багато фонової експозиції";
- "Fubar належать до категорії "не дуже, але дуже весело";
- "Дія добре зрежисована. Але серіал може здатися натягнутим, оскільки він коливається від божевілля до сентиментальності та насильства... І як комедія, це не так уже й смішно";
- "Fubar – це жорстока, майже несмішна катастрофа, наповнена дешевим сексуальним гумором, стандартними сценами дій і персонажами завтовшки з папір";
- "Вкотре Шварценеггер показує глядачеві, що він насамперед комік";
- "Fubar пропонує абсолютно все, що фанати Арнольда Шварценеггера хотіли б побачити від легендарної зірки, яка назвала його перший в історії телесеріал у жанрі комедійного бойовика, що виявилося одночасно його найбільшою силою та явною слабкістю";
- "Він мав весь потенціал, щоб дати Шварценеггеру новий комедійний бойовик у вигляді потокового серіалу. На жаль, це так само стомлює, як кульгаві комедії про розрив між поколіннями вже були у 1980-х";
- "Ніку Санторе, творцеві та сценаристу, вдалося зберегти культовий образ свого головного героя, одночасно оновивши та десакралізувавши його, – місія, якій Шварценеггер із радістю підкоряється".