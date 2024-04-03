Допоможіть, поки не пізно, – зірка "Беверлі-Гіллз 90210" закликала світ не забувати про Україну
Джерело:United 24
Актриса і президентка Гільдії акторів США Габріель Картеріс звернулася до всього цивілізованого світу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Вона закликала людей допомагати Україні, поки ще не пізно.
Крім того, акторка висловила захоплення українцям, які досі хоробро тримаються та захищають свою країну. Габріель Картеріс наголосила, що наші цінності є спільними у всьому цивілізованому світі.
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Габріель Картеріс звернулась до українців
Акторка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Габріель Картеріс зняла відеозвернення до українців. У ролику вона поділилась своїми враженнями від мужності нашого народу та прагнення жити у вільному світі.
Я хочу, щоб ви знали, що ви не одні. Люди в усьому світі бачать, з якою хоробрістю і силою ви боретеся, захищаючи наші спільні цінності – демократію і свободу,
– сказала акторка.
Також Картеріс звернулася до всіх свідомих людей цивілізованого світу, підкресливши, що це безумство має припинитися, і тому кожен повинен зробити щось для перемоги України у війні з Росією.
Разом ви можете допомогти покласти край корупції та репресивному режиму, який контролює Росію та загрожує миру в усьому світі. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ми, то хто?
– зазначила Габріель.
Акторка закликала звертатися до лідерів своїх країн, доки ще не пізно.
Фільмографія Габріель Картеріс
Серед стрічок, у яких знялась відома американська акторка:
- "Беверлі-Гіллз, 90210"
- "Стилет"
- "Виховання Каїна"
- "Ґарґульї"
- "Король гори"
- "Бетмен майбутнього"
- "Реанімація"
Дивіться фільми та серіали зі знаменитістю, яка не втомлюється кричати про допомогу українцям та нашому народу на увесь світ.