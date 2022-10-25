Я вибираю сім’ю, а не Батьківщину, – актриса "Слуги народу" виправдала своє мовчання про війну
Українська акторка Галина Безрук, відома за серіалами "Слуга народу", "Великі вуйки" та "Будиночок на щастя", довгий час мовчала про війну. Нещодавно зірка публічно виправдала своє мовчання.
У 2015 році Безрук одружилася з чоловіком-росіянином, і заявила, що обирає сім’ю, а не Батьківщину. Зараз подружжя разом з дочкою живе у Росії й зрозуміло, що підтримує війну проти України.
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Галина Безрук пояснила своє мовчання про війну
Свідомі українці нерідко хейтили актрису за таку позицію, і досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає. До того ж сказала, що це від неї масово відписуються в інстаграмі.
Просто бачу перше слово й одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є (в Росії, – 24 канал),
– заявила вона російським ЗМІ.
Також вона доповнила: "Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе і сім'ю".
Нагадаємо, раніше під час приватної розмови з українською акторкою Наталкою Денисенко, Галина Безрук сказала, що боїться говорити про війну, бо не хоче, що її ув’язнили за це "на 15 років".