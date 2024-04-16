Перше гучне рішення суду: зброярці "Іржі" винесли вирок за вбивство українки Галини Гатчінс

Зброярку Ганну Ґутьєррес визнали винною у ненавмисному вбивстві Гатчінс ще у жовтні 2021 року. Довгий час вона та її адвокати очікували вироку від суду. Урешті-решт, реквізиторка почула рішення.

Ганну Гутьєррес-Рід, збройового майстра, яка працювала на зйомках серіалу "Іржа", засудили до 18 місяців ув'язнення. У матеріалі прочитаєте подробиці про жахливий інцидент.

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Ганну Ґутьєррес суд засудив до 18 місяців ув’язнення: подробиці

Смерть Гатчинс від кулі, випущеної з револьвера Colt калібру 45, який тримав у руках Болдвін, стала першим таким випадком на голлівудському знімальному майданчику у наші дні.

Присяжні засудили 26-річну Ґутьєррес за ненавмисне вбивство через те, що вона тримала на знімальному майданчику і помилково зарядила бойовий набій у револьвер Болдуіна, порушуючи стандартні правила кіноіндустрії.

У день трагедії Ґутьєррес випадково помістила різні види боєприпасів на лотку для реквізиту, змішавши бойові набої та муляжі.

Гатчінс, якій на момент смерті було 42 роки, стояла біля камери, яку мали використовувати для фільмування сцени. Її смертельно поранило, коли Болдвін спрямував свій пістолет на неї, й відбувся постріл.

Суд не врахував прохання адвокатів Ґутьєррес: що відомо

Зброярка та її адвокати просили про призначення випробувального терміну. Під час засідання Ганна благала про пом'якшення вироку. Вона висловлює надзвичайний жаль через загибель Галини Гатчінс, але підкреслила, що ЗМІ помилково зображували її як "монстра".

Присяжні визнали мене частково винною в цій жахливій трагедії, але це не робить мене чудовиськом. Це робить мене людиною,

– заявила в суді Ґутьєррес -Рід.

За словами Ґутьєррес-Рід, вона була "молодою і наївною" і припустилася помилки через перевантаження роботою.