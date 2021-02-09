У "Гаррі Поттері" зіграв дідусь одного з акторів франшизи: фото вразили мережу

Нині Том Фелтон, який грав Драко Малфоя у фільмах "Гаррі Поттер", переглядає ці кінострічки, аби зібрати гроші для притулку тварин Best Friends Animal Society.

І ось, переглядаючи "Гаррі Поттер і філософський" камінь в прямому ефірі в Instagram, Фелтон вразив своїх фанатів невідомою для більшості інформацією.

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Виявилось, що в одній зі сцен фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" грає його дідусь по маминій лінії – Найджел Ансті.

Це знову мій дідусь! Хлопець з бородою! Біла борода! Величезна борода поруч з Лі Джорданом,

– радісно вигукнув Фелтон, коли Ансті з'явився на екрані.



Том Фелтон та ​Нейджел Ансті / Фото Warner Bros

Нейджел Ансті грав в епізодичній ролі професора Гоґвортсу. Цікаво, що в реальному житті він є геофізиком.

Ансті зробив великий внесок в сейсмічні дослідження, які лежать в основі багатьох методів. Його основи використовують сучасні вчені по всьому світу. А ще Ансті є володарем понад 50 міжнародних патентів та багатьох нагород.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": сюжет фільму

Це перший із серії фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, який вижив. Стрічку екранізували за мотивами однойменного роману Дж. К. Роулінг.

На свій 11 день народження зацькований опікунами Гаррі дізнається про те, що він чарівник. Не довго думаючи, він відправляється до магічної школи Гоґвортс, у якій знаходить не лише нових друзів, а й нове життя. Дізнавшись таємниці своєї родини та гибелі батьків, Гаррі й не уявляє, яка доля йому приготована.

Першу частину знімав режисер Кріс Коламбус, який подарував світу ще багато культових фільмів, зокрема "Сам удома". Фільм номінували на 3 премії "Оскар" в технічних номінаціях, але він не отримав жодну з них. Також Коламбус працював і над другою частиною франшизи про хлопчика-чарівника.