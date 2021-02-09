У "Гаррі Поттері" зіграв дідусь одного з акторів франшизи: фото вразили мережу

Джерело:інстаграм Тома Фелтона
Нині Том Фелтон, який грав Драко Малфоя у фільмах "Гаррі Поттер", переглядає ці кінострічки, аби зібрати гроші для притулку тварин Best Friends Animal Society.
І ось, переглядаючи "Гаррі Поттер і філософський" камінь в прямому ефірі в Instagram, Фелтон вразив своїх фанатів невідомою для більшості інформацією.
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Виявилось, що в одній зі сцен фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" грає його дідусь по маминій лінії – Найджел Ансті.
Це знову мій дідусь! Хлопець з бородою! Біла борода! Величезна борода поруч з Лі Джорданом,
– радісно вигукнув Фелтон, коли Ансті з'явився на екрані.
Том Фелтон та Нейджел Ансті / Фото Warner Bros
Нейджел Ансті грав в епізодичній ролі професора Гоґвортсу. Цікаво, що в реальному житті він є геофізиком.
Ансті зробив великий внесок в сейсмічні дослідження, які лежать в основі багатьох методів. Його основи використовують сучасні вчені по всьому світу. А ще Ансті є володарем понад 50 міжнародних патентів та багатьох нагород.
Першу частину знімав режисер Кріс Коламбус, який подарував світу ще багато культових фільмів, зокрема "Сам удома". Фільм номінували на 3 премії "Оскар" в технічних номінаціях, але він не отримав жодну з них. Також Коламбус працював і над другою частиною франшизи про хлопчика-чарівника.