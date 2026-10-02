Ексчоловік Геллі Беррі хоче забрати сина: у суді прозвучали серйозні звинувачення у бік акторки

Схоже, багаторічний конфлікт Геллі Беррі та Олів’є Мартінеса вийшов на новий рівень. Колишній чоловік акторки звернувся до суду з вимогою отримати одноосібну опіку над їхнім 12-річним сином Масео та попросив про тимчасовий заборонний припис проти Беррі.

Як повідомляє People, Мартінес звинувачує акторку у фізичному насильстві над сином. Представники акторки все заперечують.

У чому Мартінес звинувачує Беррі

У судових документах актор стверджує, що 26 вересня між Беррі та Масео стався серйозний конфлікт. За його версією, акторка нібито схопила сина за шию та почала душити його.

Мартінес також заявив, що це був не перший подібний випадок і що протягом кількох останніх років нібито траплялися й інші епізоди фізичної, словесної та емоційної агресії. Наразі це лише твердження Мартінеса, викладені у судовій заяві. Його адвокат Патрік Багдасеріанс пояснив, що головна мета звернення – безпека та добробут дитини.

Син нібито сам попросив батька забрати його

Мартінес стверджує, що після конфлікту Масео сам подзвонив йому і попросив приїхати. За словами актора, син розповів, що мати нібито напала на нього.

У документах також наводяться фрагменти листування між колишнім подружжям. Із них видно, що Беррі та Мартінес сперечалися через поведінку сина та про те, де він має залишитися після конфлікту.

Окремо Мартінес заявив, що Беррі раніше нібито пояснювала подібні ситуації грою або жартами. Він також згадав її тренування з MMA і стверджував, що вона могла використовувати такі бійцівські прийоми під час гри з сином.

Геллі Беррі все заперечує

Сторона акторки відреагувала доволі жорстко. Її адвокатка Марина Бек назвала заяву Мартінеса "повністю безпідставною та навмисно оманливою". За її словами, Беррі засмучена ситуацією, але продовжує відстоювати свої права на опіку над сином.

Їхні суперечки через сина почалися не вчора

Беррі та Мартінес одружилися у 2013 році, а вже через два роки подали на розлучення. Остаточно цей процес завершився лише у 2023-му. Тоді вони домовилися про спільну юридичну опіку над Масео. Беррі також зобов’язалася виплачувати 8 тисяч доларів на місяць аліментів і додатково 4,3% від доходу понад 2 мільйони доларів. На ній також залишилися витрати на приватну школу, форму, навчальні матеріали та позашкільні заняття сина.

У 2024 році колишнє подружжя навіть погодилося пройти спеціальну терапію для спільного батьківства. План передбачав особисті консультації та щонайменше шість спільних зустрічей, які мали допомогти їм менше сваритися через виховання дитини.

Втім, судячи з нового позову, мирного співіснування так і не сталося. Раніше джерело PEOPLE уже говорило, що Беррі й Мартінес мають дуже різні підходи до виховання і що спільне батьківство дається їм непросто. Водночас наголошувалося, що обоє люблять Масео, а Беррі намагається берегти його приватність.

Раніше стало відомо, що ще одна донька голлівудського актора відмовилася від його прізвища.



