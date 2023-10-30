4 серіали, від яких стає моторошно: святкова добірка до Геловіну

Жовтень – наймістичніший місяць у році. Це час, коли гарбузи перетворюють на страхітливі ліхтарики, одягають епатажні костюми та прагнуть сповна відчути магічний дух Геловіну. Для того, щоб створити відповідну атмосферу, радимо зібратися з друзями за переглядом серіалів, які викличуть мороз по шкірі.

Режисери ніколи не оминали увагою тему Геловіну, тому в мережі можна знайти чимало стрічок, які лоскочуть нерви та викликають моторошні відчуття. Якщо обожнюєте переглядати такі – то нова добірка 24 Каналу саме для вас.

Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

"Мотель Бейтсів"

Рейтинг IMDb: 8.6

Рік: 2013

Країна: США

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 50

Норман Бейтс – маніяк, що страждає на роздвоєння особистості та патологічну залежність від матері. Цей серіал є приквелом історії про хлопця. Норман і Норма після загибелі батька переїжджають до тихого міста, де купують старий мотель і розпочинають власний бізнес. Стрічка точно не змусить нудьгувати, адже там є масові викрадення, вбивства, відрізані кінцівки, сексуальне насильство.

"Мотель Бейтсів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Привиди будинку на пагорбі"

Рейтинг IMDb: 8.6

Рік: 2018

Країна: США

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

У цих моторошних 10-ти серіях переплітаються майбутнє і сьогодення. Нещасну сім'ю переслідують спогади про старий дім та жахливі події, через які його довелося покинути.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чакі"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 7.3

Рік: 2021

Країна: США, Канада

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 20

На вуличному розпродажі учень Джек Веббер купує собі ляльку Чакі. Він навіть не здогадується, що з нею трапився кривавий випадок. Коли Джек зрозуміє, в чому проблема, мале чудовисько намагатиметься знищити пів населення містечка.

"Чакі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Підкидьок"

Рейтинг IMDb: 6.2

Рік: 2023

Країна: США

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Аполлон – продавець книг, якому подобається бібліотекарка Емма. Дівчина мріє про сім'ю, однак перед цим прагне побачити світ. Вони поринають у романтичні стосунки, в яких народжується син Браян. Однак Емма підозрює, що не вона мати хлопчика, тому звертається за порадою до онлайн-групи матерів. Несподівано жінка зникає безвісти, а Аполлон вирушає на її пошуки, під час яких стикається зі своїм похмурим минулим.

"Підкидьок": дивіться онлайн трейлер серіалу