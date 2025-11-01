Не для слабких нервів: 4 моторошні фільми жахів, засновані на реальних подіях

Під час переглядів фільмів жахів ми часто заспокійливо кажемо собі: "це всього лиш кіно", "цього не буває насправді". Однак в історії горорів є й ті стрічки, що засновані на реальних подіях, – і від цього факту пронизує до кісточок.

24 Канал зібрав фільми жахів, в основі яких – реальні події та злочини – ідеальний варіант для перегляду на Геловін. Хоч важливо зазначити, що деякі деталі у цих стрічках перебільшені чи вигадані.

"Жах Амітивіля"

Джордж і Кеті Латс давно мріяли про великий будинок, тому не втрачають можливості придбати особняк, де раніше сталося масове вбивство. У домі оселилося те, що завадить їхньому щастю. І з часом життя сімейства перетворюється на жах.

Ця історія стала предметом численних дискусій. Невідомо, чи справді на Оушен-авеню в Амітивілі відбувались паранормальні явища. Однак очевидно, що вбивства були реальними.

"Жах Амітивіля": дивіться трейлер онлайн

"Закляття"

Фільм розповідає про сім'ю Перронів, які проживали у просторому будинку на Род-Айленді у 70-ті. З часом вони почали помічати надприродні явища. І хоч спершу були скептичними, все-таки повірили у присутність духів і звернулися до дослідників паранормального – Ворренів.

Історія заснована на реальних подіях у житті Роджера та Керолін Перрон, які проживали у Род-Айленді та начебто помітили вдома паранормальну активність. Водночас у фільмі є багато перебільшень.

"Закляття": дивіться трейлер онлайн

"Екзорцизм Емілі Роуз"

Отець Мур має постати перед судом – через нього загинула молода дівчина. Йому треба довести, що Емілі Роуз справді була одержима, а не просто страждала від епілепсії.

Фільм заснований на історії 19-річної дівчини Аннеліз Міхель, яка померла після майже 70 сеансів екзорцизму в Німеччині. Дівчина виросла у вкрай релігійній родині. У підлітковому віці їй діагностували шизофренію й епілепсію, але з часом Аннеліз повірила, що одержима. Її батьків та священників звинуватили у вбивстві з необережності, адже дівчина перестала приймати ліки, їжу, була зневодненою і виснаженою.

"Екзорцизм Емілі Роуз": дивіться трейлер онлайн

"Полтергейст"

Сімейство Фрілінг переїжджає у новий будинок, де починають відбуватися дивні речі. Телевізор сам вмикається, іграшки зникають, світло гасне. Поки батьки намагаються розібратись з проблемами, інші сутності викрадають їхнього сина, а згодом і доньку.

Стрічка заснована на реальних подіях, що відбувалися у Лонг-Айленді у 1950-х. Діти сім'ї Германнів начебто чули в будинку незрозумілі звуки. Вони запросили до будинку священника, після чого ситуація начебто погіршилась – фігурки у домі розбивалися, а книжкова шафа впала.

"Полтергейст": дивіться трейлер онлайн

Також до Геловіну рекомендуємо переглянути класичні горор-фільми, які на 100% передадуть атмосферу цього містичного дня.