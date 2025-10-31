Редакція 24 Каналу розповість про три культові стрічки на Геловін. Якщо ви збирались сьогодні влаштувати вечір або ніч кіно – ця добірка саме для вас.

Теж цікаво 5 моторошних горорів, які занурюють у відчуття повної реальності

Добірка культових фільмів на Геловін

"Бітлджюс" (1988)

Режисер: Тім Бертон

Після того як щаслива молода пара загинула в автокатастрофі, вони стають привидами й живуть у своєму будинку в Коннектикуті. Однак туди поселяються люди, яким подружжя не раде.

Привиди звертаються за допомогою до злого духа Бітлджюса, консультанта з замогильних жахів, щоб позбутися небажаних мешканців.

"Бітлджюс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фокус-покус" (1993)

Режисер: Кенні Ортега

Пройшло 300 років після страти сестер Сандерсон – Вінні, Сари й Мері. В їхній будинок приходять 16-річний Макс Деннісон, його однокласниця Елісон і молодша сестра Дені.

Макс запалює свічку з чорним полум'ям і відьми встають з могил. Сестри хочуть схопити дітей, але на допомогу приходить чорний кіт. Макс, Елісон і Дені втікають і забирають із собою чаклунську книгу. Вона не має потрапити до рук відьом до сходу сонця, інакше на місцевих мешканців чекає небезпека.

"Фокус Покус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сяйво" (1980)

Режисер: Стенлі Кубрик

Фільм, знятий за мотивами однойменної книги Стівена Кінга. Письменник Джек Торренс приїжджає працювати сторожем у загадковий готель в горах. Він бере з собою дружину Венді й сина Денні, який має рідкісний дар.

Мало хто хоче працювати в цьому готелі взимку, адже кажуть, що у будинку є привиди. Попередні охоронці вбивали своїх рідних, а потім накладали на себе руки.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

Раніше ми писали про українські жахастики, які також можна подивитись на Геловін.