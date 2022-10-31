"Тоді просто завершіть серіал": фанати розчаровані рішенням Генрі Кавілла покинути "Відьмака"
Джерело:Інстаграм Генрі Кавілла
Англійський актор Генрі Кавілл публічно повідомив, що завершив роботу у проєкті "Відьмак" після 3 сезону. Далі головну роль у фентезійному серіалі зіграє не менш популярний актор. Як на це відреагували фани – читайте на Кіно 24.
В інстаграмі Генрі Кавілл згадав про шлях, який йому довелося пройти упродовж 3 сезонів. За цю роль актор отримав чимало схвальних відгуків від критиків.
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Тепер готовий зіграти Геральда актор Ліам Гемсворт. Він за ці роки знявся у низці дуже успішних фільмів і шоу, включаючи франшизу "Голодні ігри", "Найнебезпечніша гра" та "День незалежності: Відродження", "Нестримні 2" тощо.
Моя подорож як Геральт з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я складу свій медальйон і мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт одягне плащ Білого Вовка. Я передаю естафету з благоговінням перед часом, проведеним, втілюючи Геральта і з ентузіазмом бачу Ліама в ролі найчарівнішого з чоловіків,
— написав Кавілл в інстаграмі.
Ліам Гемсворт відповів акторові й наголосив, що глибоко поважає його роботу і є його шанувальником: "Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і я пишаюся тим, що він передає мені це й дозволяє взяти мечі Білого Вовка в наступний розділ його пригод".
Реакція мережі на заяву Генрі Кавілла покинути "Відьмака" після 3 сезону
Після того, як знаменитість повідомив новину, фанати висловили своє розчарування. Один із користувачів відреагував лаконічно і звернувся до продюсерів: "Тоді просто завершіть серіал".
Більше коментарів:
- "Я трохи спантеличений цим рішенням. Я думав, що Генрі буде до кінця? Нічого не маю проти Ліама. Я впевнений, що він зробить фантастичну роботу, але я неабияк спантеличений";
- "Його пристрасть до персонажа, книг і гри була затьмарена його жадібністю, коли Warner Bros. запропонували повернутися до ролі Супермена з, ймовірно, великою зарплатнею";
- "Чому сучасні сценаристи так ненавидять своїх фанів?";
- "Прокляття. Я так розумію, це тому, що він ніколи не був задоволений сценарієм для шоу";
- "Я краще почекаю пару років, поки він зніматиме Супермена, або не дивитимусь шоу";
- "Просто скасуй це катастрофічне шоу. Генрі був єдиним добрим у цьому";
- "Він, мабуть, втомився від змін, тому не міг сумлінно продовжувати".
Нагадаємо, Netflix підтвердив, що третій сезон "Відьмака" вийде влітку 2023 року. Він ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського "Година зневаги".
"Відьмак" відразу після випуску першого сезону у 2019 році, став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix. Прем’єра другого сезону відбулася 17 грудня 2021 року.