"Тоді просто завершіть серіал": фанати розчаровані рішенням Генрі Кавілла покинути "Відьмака"

Англійський актор Генрі Кавілл публічно повідомив, що завершив роботу у проєкті "Відьмак" після 3 сезону. Далі головну роль у фентезійному серіалі зіграє не менш популярний актор. Як на це відреагували фани – читайте на Кіно 24.

В інстаграмі Генрі Кавілл згадав про шлях, який йому довелося пройти упродовж 3 сезонів. За цю роль актор отримав чимало схвальних відгуків від критиків.

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Тепер готовий зіграти Геральда актор Ліам Гемсворт. Він за ці роки знявся у низці дуже успішних фільмів і шоу, включаючи франшизу "Голодні ігри", "Найнебезпечніша гра" та "День незалежності: Відродження", "Нестримні 2" тощо.

Моя подорож як Геральт з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я складу свій медальйон і мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Гемсворт одягне плащ Білого Вовка. Я передаю естафету з благоговінням перед часом, проведеним, втілюючи Геральта і з ентузіазмом бачу Ліама в ролі найчарівнішого з чоловіків,

— написав Кавілл в інстаграмі.

Ліам Гемсворт відповів акторові й наголосив, що глибоко поважає його роботу і є його шанувальником: "Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і я пишаюся тим, що він передає мені це й дозволяє взяти мечі Білого Вовка в наступний розділ його пригод".

Реакція мережі на заяву Генрі Кавілла покинути "Відьмака" після 3 сезону

Після того, як знаменитість повідомив новину, фанати висловили своє розчарування. Один із користувачів відреагував лаконічно і звернувся до продюсерів: "Тоді просто завершіть серіал".

Більше коментарів:

"Я трохи спантеличений цим рішенням. Я думав, що Генрі буде до кінця? Нічого не маю проти Ліама. Я впевнений, що він зробить фантастичну роботу, але я неабияк спантеличений";

"Його пристрасть до персонажа, книг і гри була затьмарена його жадібністю, коли Warner Bros. запропонували повернутися до ролі Супермена з, ймовірно, великою зарплатнею";

"Чому сучасні сценаристи так ненавидять своїх фанів?";

"Прокляття. Я так розумію, це тому, що він ніколи не був задоволений сценарієм для шоу";

"Я краще почекаю пару років, поки він зніматиме Супермена, або не дивитимусь шоу";

"Просто скасуй це катастрофічне шоу. Генрі був єдиним добрим у цьому";

"Він, мабуть, втомився від змін, тому не міг сумлінно продовжувати".

Генрі Кавілл у ролі Відьмака / Netflix

Нагадаємо, Netflix підтвердив, що третій сезон "Відьмака" вийде влітку 2023 року. Він ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського "Година зневаги".

"Відьмак" відразу після випуску першого сезону у 2019 році, став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix. Прем’єра другого сезону відбулася 17 грудня 2021 року.