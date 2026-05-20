Шалений бойовик 2000-го року, який подарує відчуття адреналіну перед поєдинком Усика

Уже 23 травня 2026 року відбудеться наступний поєдинок Усика. Цього разу боксер вийде на ринг проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Тож саме час налаштуватися на видовищний бій Усика і підготуватися підтримувати українського спортсмена. Тому в матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про бойовик "Гладіатор", який варто переглянути кожному прихильнику гострих емоцій та напруженого сюжету.

Який бойовик подивитись напередодні нового поєдинку Усика?

У 2000 році відбулася прем'єра американсько-британського історичного бойовика "Гладіатор" режисера Рідлі Скотта. Сценарій до стрічки написали Девід Францоні, Джон Логан та Вільям Ніколсон.

Фільм здобув неймовірну кількість престижних нагород і номінацій, зокрема п'ять премій Оскар, а також відзнаки "Золотий глобус", премії Британської академії кіно і телебачення (BAFTA), "Вибір критиків" та багато інших. І недаремно, адже у стрічці вдало поєдналися емоційна глибина, захопливий сюжет, сильна акторська гра та масштабність історії.

"Гладіатор": дивіться онлайн трейлер фільму

І попри те, що фільм вийшов у світ ще у 2000-му році, багато хто передивляється стрічку і досі. Тож не дивно, що в рейтингу IMDb вона має аж 8,5 балів з 10 можливих, що свідчить про чудовий результат та зацікавленість аудиторії.

Про що сюжет фільму "Гладіатор"?

Події фільму розгортаються у Великій Римській імперії в часи, коли не було воєначальника, рівного Максимусу. Він був благородним і безстрашним воїном, якого поважали солдати, на якого рівнялися та за яким були готові йти у будь-яку битву.

Генерал, який став рабом. Раб, який став гладіатором. Гладіатор, який кинув виклик імперії,

– йдеться в описі до фільму.

В один момент життя героя кардинально змінюється: Максимус, який був непереможним у чесному бою, опиняється в центрі придворних інтриг. Генерала зраджують і засуджують до смерті, однак він дивом рятується.

Згодом Максимус стає гладіатором і змушений брати участь у кривавих боях. Одного дня у знаменитому римському Колізеї він зустрічається у смертельному двобої зі своїм найзапеклішим ворогом.



Хоакін Фенікс у фільмі "Гладіатор" / Кадр з фільму

Хто зіграв ролі у фільмі "Гладіатор"?

Головні ролі у фільмі виконали такі актори:

Рассел Кроу,

Хоакін Фенікс,

Конні Нільсен,

Ральф Меллер,

Олівер Рід (це була його остання роль у кіно),

(це була його остання роль у кіно), Джимон Гонсу,

Дерек Джекобі,

Річард Гарріс.

Які фільми про бокс варто подивитись напередодні поєдинку Усика?

Є і чимало інших справді хороших фільмів про бокс, які заслуговують на перегляд. Ба більше, часто це не бойовики, а біографічні стрічки чи драматичні історії, серед яких кожен зможе знайти для себе щось по-справжньому особливе.

Тож зверніть увагу на такі фільми: "Ураган", "Свій хлопець", "Королева рингу", "Скажений бик", "Синці", "Роккі 4", "Крихітка на мільйон доларів" та інші.

Обирайте стрічку та налаштуйтеся на правильний лад для того, аби підтримати Олександра Усика уже 23 травня 2026 року.