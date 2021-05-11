Гай Річі запрошує українців у кіно на фільм "Гнів людський": дивовижне відео

Вольга Україна на ютубі представили новий спот до екшн-трилера "Гнів людський" з привітанням від режисера стрічки Гая Річі для українських глядачів.

Головну роль у "Гніві людському" зіграв Джейсон Стейтем, для якого Гай Річі написав головну роль у фільмі. Це четверта спільна робота режисера та актора.

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За сюжетом фільму, Джейсон Стейтем грає загадкового Хілла – носія британського акценту і стильного костюма, людина, яка, на перший погляд, не потребує стабільної роботи зі страховкою. Проте, Хілл влаштовується в інкасаторську контору, яка перевозить мільйони вулицями Лос-Анджелеса та нещодавно постраждала від зухвалих і ретельно спланованих нападів. Саме ці нальоти цікавлять Хілла, який готовий за всяку ціну розгадати цей пазл та знайти винних.

Екшн-трилер “Гнів людський” стартує в українських кінотеатрах вже 13 травня, в тому числі і у форматі IMAX.



Постер до фільму "Гнів людський" / Фото з фейсбуку "Вольга Україна"

У відео режисер стрічки звернувся до українців:

Привіт, Україно! Це Гай Річі! Я запрошую вас у кіно переглянути мій новий фільм "Гнів людський". Відчуваю неабиякий ентузіазм від того, що українці побачать цей фільм. Гадаю, що він вам повинен сподобатися,

– сказав Гай Річі.

Як Гай Річі запрошує українців у кіно на фільм "Гнів людський": дивіться відео

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Акторський склад фільму "Гнів людський"

Джейсон Стейтем;

Скотт Іствуд;

Джош Гартнетт;

Голт МакКеллені;

Едді Марсан;

Лаз Алонсо.

Гай Річі – режисер культових стрічок "Джентльмени", "Шерлок Холмс" та "Великий куш".