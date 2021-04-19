Прем'єру фільму "Гнів людський" Гая Річі перенесли: нова дата

Дату прем'єри довгоочікуваного екшену режисера Гая Річі змінили. В Україні реліз фільму "Гнів людський" запланований на 13 травня 2021 року.

Через пандемію коронавірусу чимало кінотеатрів України залишаються зачиненими. Тому українські кінодистриб'ютори фільму "Гнів людський" вирішили змістити дату релізу з 22 квітня на 13 травня.

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"Гнів людський": сюжет і трейлер екшену

Ця новинка кіно стала однією з найочікуваніших прем'єр весни 2021 року. І це не дивно, адже глядачі зможуть насолодитись чудовою колаборацією режисера Гая Річі та актора Джейсона Стейтема.

За сюжетом, у Лос-Анджелесі відбуваються зухвалі пограбування інкасаторів. Грабіжники діяли дуже злагоджено та прорахували все до найменших деталей, а тому вийти на їхній слід дуже складно. Однак не для загадкового чоловіка Хілла, який влаштовується на роботу інкасатором та прагне знайти зловмисників. На це у головного героя є свої причини, які розкриються в захопливому екшені "Гнів людський".

"Гнів людський": дивіться трейлер

Оскільки режисерське крісло посів Гай Річі, кіноманам варто очікувати на спецефекти в дусі цього майстра екшенів.

Історія, в якій неминуче насильство, брутальність, агресія, але також і тема гріха, помсти, усвідомлення правди перед самим собою. В основі нашого фільму – дуже потужна історія,

– розповів режисер.

Окрім цього, "Гнів людський" – перший фільм, який Гай Річі зняв у Лос-Анджелесі та залучив до проєкту одних з найвідоміших акторів Голлівуду.

У фільмі "Гнів людський" зіграли: