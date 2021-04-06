"Годзілла проти Конга" встановив рекорд у прокаті: яку суму зібрав фільм у час пандемії

Новинка Warner Bros. "Годзілла проти Конга" довела: глядачі готові повертатись до кінотеатрів, не порушуючи правила карантину. У перший вікенд прокату стрічка встановила рекорд за касовими зборами.

Тільки у США перші вихідні принесли авторам стрічки 48,5 мільйона доларів. Результати кінотеатрального прокату "Годзілли проти Конга" у світі були ще більшими. За даними Box Office Mojo, загалом за перший тиждень після презентації стрічка зібрала 285 мільйонів доларів, що у час пандемії є просто неймовірною сумою для кіновиробників.

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Ці дані є рекордними для Голлівуду. До цього найкасовішими фільмами були "Диво-жінка 1984", яка зібрала в американському прокаті 45 мільйонів доларів, "Том і Джеррі" (14 мільйонів) і "Тенет" (20 мільйонів).

Рекордні показники прокоментував режисер "Годзілли проти Конга" Адам Вінгард в інстаграмі. У дописі він наголосив, що прем'єра стрічки відбулась в кінотеатрах і на стрімінговій платформі, де не треба було вносити додаткову плату за перегляд. Тому касові збори і викликали захват.

"Я такий зворушений і пишаюся тим, що мій фільм сприяє поверненню в кінотеатри. Той факт, що "Годзілла проти Конга" одночасно доступний на HBO Max, і ми досі бачили таку силу-силенну фільмів в кінотеатрах, це остаточне підтвердження того, що ми ніколи не дозволимо кінотеатрам померти", – написав Адам Вінгард.

"Годзілла проти Конга": коротко про фільм

Науковці з організації "Монарх" продовжують вивчення монстрів, щоб зрозуміти їхнє походження. Тому вони вирушають у лабораторію на острів Черепа, щоб провести кілька експериментів з Конгом. Вдається їм це зробити завдяки маленькій дівчинці, яка є єдиною, хто впливає на велетня. Однак ця мандрівка закінчується протистоянням двох титанів. Годзіллу щось роздратувало на поверхні, а тому оскаженілий монстр вийшов, щоб вступити у бій з Конгом. І людству нічого не залишається, як спостерігати за всім і намагатись зберегти своє життя.

Актори стрічки "Годзілла проти Конга":

Міллі Боббі Браун

Александер Скарcгард

Ейза Гонсалез

Ребекка Голл

Кайл Чендлер

"Годзілла проти Конга": дивіться трейлер