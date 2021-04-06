Найбожевільніший фільм, що я бачив, – Ілон Маск назвав стрічку 2021 року, яка його вразила

Джерело:твітер Ілона Маска
Знаменитий винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск у вільний час залюбки переглядає нові фільми. Не оминув він увагою стрічку "Годзілла проти Конга", від якої залишився у захваті.
Після перегляду новинки Warner Bros. Ілон Маск написав коротку рецензію у твітері. Винахідник не приховував, що залишився у захваті від стрічки.
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"Годзілла проти Конга" – такий вражаючий, просто вав! Найбожевільніший фільм, що я бачив! Любовне послання послідовникам теорій змов! І все-таки кінець фільму досить зворушливий", – написав Ілон Маск.
Щодо теорій змов, ймовірно, Ілон Маск мав на увазі теорію порожнистості Землі. На думку деяких вчених, під землею можуть бути незвідані форми життя.
"Годзілла проти Конга": дивіться трейлер