Найбожевільніший фільм, що я бачив, – Ілон Маск назвав стрічку 2021 року, яка його вразила

Знаменитий винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск у вільний час залюбки переглядає нові фільми. Не оминув він увагою стрічку "Годзілла проти Конга", від якої залишився у захваті.

Після перегляду новинки Warner Bros. Ілон Маск написав коротку рецензію у твітері. Винахідник не приховував, що залишився у захваті від стрічки.

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"Годзілла проти Конга" – такий вражаючий, просто вав! Найбожевільніший фільм, що я бачив! Любовне послання послідовникам теорій змов! І все-таки кінець фільму досить зворушливий", – написав Ілон Маск.

Щодо теорій змов, ймовірно, Ілон Маск мав на увазі теорію порожнистості Землі. На думку деяких вчених, під землею можуть бути незвідані форми життя.

"Годзілла проти Конга": коротко про фільм

Стрічку Адама Вінгарда "Годзілла проти Конга" презентували 3 квітня 2021 року. Оскільки багато кінотеатрів залишаються закритими, українці зможуть переглянути фільм з 20 травня .

. За перший вікенд прокату у США "Годзілла проти Конга" встановив рекорд. Стрічка зібрала 48,5 мільйона доларів.

Фільм розповідає про мандрівку Конга до острівної лабораторії. Там люди планували більше вивчити можливості та історію велетня. Однак експедицію перервав оскаженілий Годзілла, якого щось роздратувало на поверхні. Між двома титанами спалахнула запекла бійка, яка несла одні руйнування.

Головні ролі у стрічці "Годзілла проти Конга" зіграли: Міллі Боббі Браун, Александер Скарcгард, Ейза Гонсалез, Ребекка Голл та Кайл Чендлер.

"Годзілла проти Конга": дивіться трейлер