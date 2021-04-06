Знаменитый изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск в свободное время охотно просматривает новые фильмы. Не обошел он вниманием фильм "Годзилла против Конга", от которой остался в восторге.

После просмотра новинки Warner Bros. Илон Маск написал короткую рецензию в твиттере. Изобретатель не скрывал, что остался в восторге от ленты.

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"Годзилла против Конга" – таков впечатляющий, просто вав! Сам ый б езумный фильм, что я видел! Любовное послание последователям теории заговоров! И все же конец фильма довольно трогательный", – написал Илон Маск.

Годзилла против Конга - это так здорово!

Самый безумный фильм, который я когда-либо видел!

Любовное письмо теоретикам заговора!

И тем не менее, в конце концов, это трогательно. - Илон Маск (@elonmusk) 5 апреля 2021 г.

По теории заговоров, вероятно, Илон Маск имел в виду теорию пустотности Земли. По мнению некоторых ученых, под землей могут быть неизведанные формы жизни.

"Годзилла против Конга": коротко о фильме

Ленту Адама Вингард "Годзилла против Конга" презентовали 3 апреля 2021 года. Поскольку многие кинотеатры остаются закрытыми, украинцы смогут посмотреть фильм с 20 мая .

За первый уикенд проката в США "Годзилла против Конга" установил рекорд . Лента собрала 48,5 миллиона долларов.

Фильм рассказывает о путешествии Конга к островной лаборатории. Там люди планировали больше изучить возможности и историю великана. Однако экспедицию прервал взбешенный Годзилла, которого что-то разозлило на поверхности. Между двумя титанами вспыхнула ожесточенная драка, которая несла одни разрушения.

Главные роли в фильме "Годзилла против Конга" сыграли: Милли Бобби Браун, Александер Скарcгард, Эйза Гонсалез, Ребекка Холл и Кайл Чендлер.