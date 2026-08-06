Голлівуд визнав український фільм 1929 року одним із найкращих в історії

Український фільм початку ХХ століття увійшов до списку найкращих документалок світу, посівши 14 місце. Це доволі важливе та цінне світове визнання.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, легендарний фільм "Людина з кіноапаратом" режисера Дзиґи Вертова увійшов до списку 25 найкращих документальних фільмів усіх часів. Українська картина посіла 14-те місце у престижному рейтингу, залишивши позаду чимало сучасних робіт.

"Людина з кіноапаратом": дивитись трейлер

Стрічка вийшла ще у 1929 році, але й сьогодні її називають однією з найвпливовіших в історії світового кіно. І це той випадок, коли фраза "випередив свій час" звучить не як красивий штамп, а як сухий факт.

У фільмі немає традиційного сюжету, діалогів чи головних героїв. Замість цього – життя великого міста, зняте так, що навіть через майже століття багато режисерських прийомів виглядають напрочуд сучасно. Монтаж, ракурси, експерименти з камерою – усе це Вертов почав використовувати задовго до того, як це стало модним.

Виходить, поки одні сперечаються, чи врятує черговий блокбастер кіноіндустрію, український фільм 1929 року спокійно займає місце серед найкращих документальних стрічок в історії. І, схоже, почувається там цілком заслужено.

До речі, поки одні українські стрічки входять до світових рейтингів, інші лише готуються до прем'єри. Про те, як створюються великі українські кінопроєкти нам розповів український режисер Олексій Комаровський.