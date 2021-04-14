Фільм "Іронія долі" зніматимуть у Голлівуді: хто зіграє головні ролі

У Голлівуді знімуть англомовну версію радянської комедії "Іронія долі, або З легким паром". Головні ролі у фільмі зіграють перспективні молоді актори. Їхні імена дізнавайтеся далі.

За створення ремейку, який отримає назву About Fate, взявся європейський режисер Марюс Вайсберг. Над сюжетом працювала Тіффані Паульсен, яка прославилася комедією "Пара на свята". Зйомки стрічки стартують вже влітку цього року у США, Бостон.

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"Я дуже радий, що радянська культурна спадщина тепер стане надбанням усього світу. Я багато років працював над цим проєктом і ось у нас вийшло створити блискучий сценарій", – поділився Марюс Вайсберг.

Хто зіграє головні ролі в голлівудській "Іронії долі":

Емма Робертс (замінить Барбару Брильську) – зірка серіалів "Американська історія жахів" та "Королева крику";

Томас Манн – зірка фільмів "Проєкт X" і "Мисливці за відьмами";

– зірка фільмів "Проєкт X" і "Мисливці за відьмами"; Ґаррет Гедлунд – з'являвся у фантастичній картині "Трон: Спадок";

– з'являвся у фантастичній картині "Трон: Спадок"; Брітт Робертсон – найбільш відома завдяки ролям у фільмах "Найдовша подорож" та "Земля майбутнього: Світ за межами".

Нагадаємо, зірка "Іронії долі" Андрій М'ягков помер 18 лютого. Причиною його смерті ЗМІ назвали гостру серцеву недостатність, яка спричинила серцевий напад. Актору було 82 роки.