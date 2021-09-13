Голлівудська елегантність у Торонто: образи зірок на червоному килимі кінофестивалю

46-ий Міжнародний кінофестиваль у Торонто стартував 9 вересня 2021 року. Фестиваль вже встигли відвідати світові знаменитості, які будуть представляти свої стрічки. Хто вразив образами на червоному килимі фестивалю у Торонто-2021 – читайте на Кіно 24.

Прем'єри стрічок на канадському кінофестивалі будуть відбуватись з 9 до 18 вересня. Фестиваль також відзначить особливою нагородою зірок, які здійснили особливий вплив та внесок у світовий кінематограф.

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Елегантні образи зірок на червоному килимі TIFF

У 2021 році лауреатами премії Tribute Awards та грантами були визначені такі зірки Голлівуду, як акторка Джессіка Честейн ("Сцени з подружнього життя") та Бенедикт Камбербетч ("Сила собаки"), а також франко-канадський режисер Дені Вільньов ("Дюна") та режисерка Аланіс Обомсавін ("Канехсатаке: 270 років опору"). До речі, Кембербетч у Торонто бере участь у прем'єрі фільму "Електричне життя Луїса Вейна" разом з колегою по знімальному майданчику, зіркою серіалу "Корона" Клер Фой.



Бенедикт Кембербетч / Фото Getty Images



Джессіка Честейн / Фото Getty Images



Дені Вільньов та Таня Лапойнт / Фото Getty Images

Також на міжнародний фестиваль прибула й головна актриса прем'єри Дені Вільньова епічної драми "Дюна" – Ребекка Фергюсон.



Ребекка Фергюсон / Фото Getty Images

В рамках прем'єри фільму "Дорогий Еван Гансен" на червоному килимі Амандла Стенберг ("Голодні ігри") вразила незвичною, але елегантним образом із коштовними та металевими елементами.



Амандла Стенберг / Фото Getty Images

Легенда світового кіно Джуліана Мур прибула на червоний килим TIFF до прем'єри фільму "Дорогий Еван Гансен". Сіра сукня вишита блискучим бісером та червоний вільний жакет акторка підкреслила вечірнім макіяжем в стилі smokey eyes.



Джуліана Мур / Фото Getty Images

Міжнародний кінофестиваль у Торонто також відвідав інший зірковий учасник серіалу "Корона" – Джош О'Коннор, який приїхав взяти участь у прем'єрі фільму Mothering Sunday. Актор був одягнений у чорний смокінг з елементами артпринтів.



Джош О'Коннор / Фото Getty Images