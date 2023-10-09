Від бідності до слави: голлівудські актори, які виросли у злиднях
Джим Керрі, Селена Гомес, Леонардо Ді Капріо – голлівудські зірки, які заробляють мільйони на своїх проєктах. Однак далеко не у кожного актора життя у дитинстві було таким же розкішним.
Багатьом довелось пройти важкі випробування у злиднях, щоб сьогодні опинитись в Голлівуді. Більше про них читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино
Джим Керрі
Джим Керрі був одним із таких дітей. Сьогодні він вважається одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.
Але так було не завжди. Хлопчик ріс у сім’ї, де батько утримував багатодітну сім’ю, а мати страждала рідкісною формою неврозу, тому не працювала. Згодом батько залишився без роботи, а сім’я – без житла. Довгий час сім'я Керрі жила в автомобільному фургоні. Переїхавши до Лос-Анджелеса, Джим Керрі почав робити свої перші кроки в акторстві, втім, багато його старань, виступів та проб були провальними. Тим не менш, сьогодні Керрі один із найуспішніших акторів Голлівуду.
Селена Гомес
Життя Селени Гомес, попри шалений успіх у різних сферах не було простим. Окрім того, що зірка уже в зрілому віці мала багато проблем зі здоров’ям, їй погрожували вбивством, Селена не на словах знає, як це – жити у бідності. Її батьки розлучилися, коли дівчинці було 5 років.
Однак, акторка згадує дитинство з теплом, адже мама працювала одночасно в Starbucks, Dave&Buster’s і модельному агентстві Podunk, аби її донька не відчула, що таке злидні сповна. І їй це вдалося.
Я пам’ятаю, як мені завжди нагадували, що в інших людей було менше, ніж у нас. А у нас було небагато. Але я цього не відчувала, бо моя мама завжди робила сотню мільйонів речей тільки для того, аби зробити мене щасливою,
– пригадує Селена Гомес.
Леонардо Ді Капріо
Зараз Леонардо Ді Капріо має шалений заробіток і великі статки. Актор сьогодні не любить згадувати минулі часи, адже дитинство у Лео не було легким. Він виріс лише з мамою, адже батьки розлучилися. Тому мамі майбутньої зірки Голлівуду доводилось працювати на декількох роботах, щоб утримувати себе із сином.
Сьогодні Леонардо Ді Капріо перераховує мільйони на благодійність, бо добре пам’ятає свої дитячі роки та розуміє людей, які потребують допомоги.