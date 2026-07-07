Сімейні драми Голлівуду: 4 відомі актори, з якими відмовляються спілкуватися власні діти

За кулісами розкішного голлівудського життя часто ховаються серйозні особисті трагедії. Поки мільйони фанатів захоплюються харизмою та талантом відомих акторів, їхні власні діти роками не виходять із ними на зв'язок.

Хтось із зірок втратив довіру нащадків через важке розлучення, хтось – через специфічні релігійні погляди, а дехто просто не зміг поєднати успішну кар'єру з батьківством. 24 Канал зібрав історії голлівудських акторів, чиї діти свідомо викреслили їх зі свого життя. Черговим підтвердженням цього став нещодавній випускний вечір молодшої доньки Бреда Пітта, Захари, який актор пропустив, бо Анджеліна Джолі нібито приховала дату.

Бред Пітт

Розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі стало початком кінця для його стосунків із дітьми. Тріщина у спілкуванні з'явилася після гучного конфлікту на борту приватного літака, коли старший син Меддокс заступився за матір. Згодом від спілкування з батьком відмовився і молодший син Пакс. Однак найболючішим ударом для актора стало рішення його доньок – Захари, Шайло та Вів'єн. Дівчата одна за одною офіційно змінили своє прізвище Пітт, залишивши у документах лише родове ім'я матері. Наразі актор практично не підтримує зв'язок зі своїми дітьми.

Том Круз

Актор не бере жодної участі у вихованні своєї доньки Сурі вже понад десять років. А причиною цього стало його фанатичне захоплення саєнтологією. Коли Кеті Голмс подала на розлучення, її головною метою було захистити дитину від впливу релігійної організації, яку підтримує Том. Оскільки правила саєнтологів забороняють близьке спілкування з тими, хто пішов проти церкви, Круз просто викреслив доньку зі свого повсякденного життя. Після свого повноліття Сурі також вирішила відмовитися від прізвища батька.

Ентоні Гопкінс

Лауреат премії Оскар демонструє абсолютну байдужість до власної родини. Він не розмовляє зі своєю єдиною донькою Ебігейл уже понад двадцять років. Образа дівчини тягнеться ще з дитинства, коли актор покинув її матір заради нової родини та кар'єри в Голлівуді. У дорослому віці Ебігейл намагалася зблизитися з батьком, вони навіть зіграли разом у кількох стрічках, але емоційна прірва виявилася занадто глибокою. Гопкінс обірвав усі контакти й в одному з інтерв'ю холодно зізнався, що навіть не знає, чи є у нього онуки, додавши, що це його абсолютно не турбує.

Джекі Чан

Легендарний майстер бойових мистецтв, який на екрані завжди випромінює доброту та гумор, у реальному житті має дуже похмуру сімейну історію. Його позашлюбна донька Етта У Чжолінь ніколи не знала батьківської любові. Джекі Чан так і не визнав дівчину офіційно, повністю позбавивши її фінансової та моральної підтримки. Ситуація стала критичною, коли Етта зробила камінг-аут і вийшла заміж за свою кохану. Після цього дівчина опинилася на межі бідності, але заявила журналістам, що знаменитий актор для неї просто не існує і вона не вважає його своїм батьком.

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала, який вигляд зараз має донька Сильвестра Сталлоне.