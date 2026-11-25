Нові "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" тріумфально стартували у світовому прокаті, залишивши конкурентів далеко позаду. І навіть Джонні Депп не зміг нічого з цим вдіяти.

Як повідомляє People, за перший вікенд шоста стрічка культової франшизи заробила кілька сотень мільйонів доларів у світі.

Скільки заробили нові "Голодні ігри"

Фільм, прем'єра якого відбулася 20 листопада, зібрав 120 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 105 мільйонів – у міжнародному прокаті.

Конкуренти на тлі такого тріумфу виглядали доволі скромно. Фільм про створення культового "Роккі" заробив 9,32 мільйона доларів, а різдвяна стрічка Ebenezer із Джонні Деппом – 7,7 мільйона за свій другий вікенд у північноамериканському прокаті.

Нові "Голодні ігри" також майже втричі перевершили старт свого попередника – приквелу "Балада про співочих пташок і змій". У 2023 році він заробив 44,6 мільйона доларів за дебютні вихідні в Північній Америці, а загалом зібрав 363 мільйони у світі.

Щоправда, абсолютний рекорд франшизи поки залишився недосяжним. Три з чотирьох оригінальних фільмів із Дженніфер Лоуренс свого часу стартували ще успішніше.

Про що нові "Голодні ігри"

Події стрічки розгортаються за 24 роки до історії Катніс Евердін. У центрі сюжету – молодий Геймітч Абернаті, якому доведеться взяти участь у 50-х Голодних іграх. У приквелі його зіграв Джозеф Зада.

"Голодні ігри": дивитись трейлер

Не обійшлося й без порції ностальгії. Дженніфер Лоуренс, Джош Гатчерсон і Вуді Гаррельсон повернулися до своїх культових ролей у камео.

До зіркового акторського складу також увійшли Маккенна Грейс, Ель Феннінг, Кіран Калкін, Мая Гоук, Рейф Файнс, Джессі Племонс та Гленн Клоуз.

Схоже, любов глядачів до антиутопій нікуди не зникла. Підлітки, які понад десять років тому вболівали за Катніс Евердін, подорослішали, але квитки до Панему купують із колишнім ентузіазмом.

Не так давно Дженніфер Лоуренс розповіла про зйомки пікантних сцен у своїй кар’єрі.



