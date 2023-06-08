"Заспокійливе для глядачів": про що розповідатиме новий український серіал "Голова"

Новий канал готує до прем’єри новий український ситком "Голова". Творці запевняють, що серіал сподобається глядачам та вразить українців.

"Голова" – ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей. Фільмування стартувало 28 травня з нової традиції: написали побажання для проєкту та склали їх у глечик, який збережуть до кінця зйомок. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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"Голова": що відомо про новий український серіал

Сюжет

За словами режисера проєкту Олег Туранського, головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він "підніме" будь-яке українське село та зробить з нього щось на кшталт "Силіконової долини". Власне, ректор хапається за ці слова й пропонує хлопцю за пів року змінити село Антонівку.

За сюжетом, разом з Антоном у подорож вирушають його друзі – геній математики Богдан та блогерка Мілана. В Антонівці вони стикаються з різноманітними проблемами села. Оскільки молодим людям бракує практичного досвіду в цій сфері, їм доводиться знаходити неординарні рішення. Це створює комічні ситуації, які є основою сюжету.



Бекстейдж зйомок ситкому "Голова" / Новий канал

Зйомки

Зйомки будь-якого великого телевізійного проєкту під час війни – великий виклик. Планування таких зйомок обов’язково повинно враховувати комендантську годину. І вибір локацій здійснюється з основною умовою – наявність укриття.

Ми знімаємо у великій динаміці, тому що доводиться економити. Таких бюджетів, які могли бути до повномасштабного вторгнення, вже, звісно, немає. Намагаємося бути максимально мобілізованими, аби такі вимушені умови не вплинули на якість продукту. Хочеться зробити класно, але за короткий термін,

– ділиться режисер.

Як він повідомляє, на період 12-годинної зміни всі нібито переносяться у якийсь інший світ. "Намагаємося трішки відсторонитися від подій сьогодення, аби не було проєкції стурбованості на глядача. Хочеться, щоб людина перед екраном відчувала легкість і насолоджувалася гумором", – доповнює він.

, серіал створюється за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кадр з ситкому "Голова" / Новий канал

Більшість зйомок серіалу відбувається під Києвом, зокрема у селі Великі Дмитровичі. Там творці ситкому знайшли мальовничу, трохи гірську місцевість. Також будуть серії з села Стайки, бо там чудовий вигляд на розливи Дніпра. Автентичний сільський магазин знайшли в Літках. А сільраду облаштували в Пущі Водиці, у приміщенні старого закинутого дитячого табору. Також у "Голові" глядач побачить центральний корпус КПІ.

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Акторський склад

У ситкомі "Голова" зіграють як вже відомі українці, так і нові імена. Серед них:

Євген Лісничий,

Дмитро Гирявець,

Поліна Фролова,

Ірина Гришак,

Марія Стопник.

Бекстейдж зйомок ситкому "Голова" / Новий канал

"Серіал зачепив одразу, щойно я потрапив на перші проби. Вже давно хотів знятись у комедійному проєкті. Зізнаюся, досвіду в таких фільмах не маю. Також одразу дуже сподобався мій персонаж. Хоча ми з ним, швидше, не схожі, ніж схожі. Зізнаюсь, я не настільки авантюрний, як Антон. І не настільки шибайголова", – з усмішкою розповідає виконавець головної ролі в стрічці «Голова» Женя Лісничий.

Актор зізнається: "Коли проходив проби, я подумав, що це скарб. А коли прочитав сценарій, виявилось, що це серйозний виклик. Виклик для всіх: і для мого героя, за сюжетом, і для мене як для актора, і для всієї команди, бо знімаємо під час повномасштабного вторгнення Росії".

Другорядні ролі виконають відомі українські актори:

Олександр Рудинський,

Михайло Кукуюк,

Олена Новікова,

Вікторія Білан-Ращук,

Анатолій Тихомиров,

Катерина Вишнева та інші.

Кадр з ситкому "Голова" / Новий канал

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Чому варто дивитися

Як зазначають творці, 16 серій серіалу "Голова" – це своєрідне заспокійливе для глядачів. "Комедія зараз дуже необхідна. Ми всі перевантажені новинами з фронту. Зрозуміло, мусимо все знати, але психіка перенапружена, тож інколи хочеться відволіктися та відпочити, – каже режисер Олег Туранський. – Це тепла, добра, смішна, романтична комедія. Тим паче події розгортаються в такому незвичному для міських жителів сетингу – в селі. "Голова" – це про красиві краєвиди та автентичні інтер’єри. Думаю, що глядачу буде цікаво спостерігати за цим".

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