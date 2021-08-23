Головне, щоб не "ватник", – Сенцов про головного актора фільму "Носоріг"

Олег Сенцов розповів, що клопітливо шукав актора на головну роль для свого фільму "Носоріг". За словами режисера, було важливо, щоб кандидат був проукраїнським.

Головним актором став Сергій Філімонов. Олег Сенцов шукав актора на головну роль серед ексспортсменів, футбольних фанатів та військових, які пройшли Майдан, АТО, в'язницю.

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Увесь пережитий досвід відображається в їхніх очах,

– вважає ексбранець Кремля.

Сенцов заявив, що актор Сергій Філімонов найкраще пройшов багатоступеневий кастинг і чесно переміг у ньому. "Я нічого не знав про його минуле. Головне – я хотів знати, що він не "ватник", а патріот своєї країни", – зізнається режисер.

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Сергій Філімонов є громадським діячем, ветераном АТО, організатором активістських ініціатив проти забудови та брав участь у бойових діях проти Росії.

Фільм "Носоріг" знімався у спільному виробництві разом із Польщею та Німеччиною. Сенцов зауважив, що від польських продюсерів не надходили прохання змінити головного актора.

"Проблем не було, бо ми адекватні люди, хоча в нас різні політичні позиції. Особисто я люблю свою країну, готовий її захищати, але водночас не принижую інших. У нас із поляками були конфлікти, болісні періоди в історії. Це треба проговорити і не загострювати", – підкреслив режисер.

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Сенцов: Спочатку він мені не сподобався

Режисер згадав, що актор Філімонов йому під час знайомства не сподобався. Сказав, що "побачив фото, на якому він зображений у наколках – такий опальний футбольний фанат, а на проби, на моє здивування, прийшов скромний хлопець із бородою, в костюмі та сорочці".

Запитую: "Де ж громило? Нам потрібен такий, що "ого-го", а це що таке?",

– пригадав режисер.

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