Гаряче літо в кіно: головні прем'єри червня, які вже чекають на вас у кінотеатрі

Червень видався багатим на прем'єри. Редакція Кіно 24 сформувала підбірку фільмів, які вже здивували увесь світ – і ми запевняємо, ви заплануєте безліч походів в кінотеатр!

Цього тижня в українському прокаті виходять фільми на кожен смак: нова анімація від Pixar "Лука", новий фільм із франшизи "Форсажу" та комедійний блокбастер "Поганці". Поспішіть обрати свою прем'єру до душі та встигнути в кінотеатр на найближчий сеанс!

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Прем'єри червня цього тижня 14-20 червня 2021 року

1. Лука

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Оригінальна назва: Luca

Пригодницький анімаційний фільм від студії Pixar ми побачимо історію про хлопчика Луку, дитинство якого наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері. Нас переносять на мальовниче узбережжя італійської Рів'єри. Головний герой ділить свої пригоди із найкращим другом, але розвагам та веселощам загрожують морські страховиська...

"Лука" 2021: дивіться трейлер онлайн

2. Форсаж 9: Нестримна сага

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5, 3

Оригінальна назва: F9

Кримінальний трилер є продовженням франшизи, до якої входять 9 повнометражних та два короткометражні фільми. Домінік Торетто (Він Дізель) живе нарешті спокійним сімейним життям. Але він змушений виграти протистояння з молодшим братом Якобом.

"Форсаж 9: Нестримна сага" 2021: дивіться трейлер онлайн

3. Поганці

Дата прем'єри: з 17 червня 2021 року

Оригінальна назва: The Misfits

Пригодницький бойовик з Тімом Ротом та Пірсом Броснаном. Історія розповідає нам про шахрая Річарда Пейса (Пірс Броснан), який втікає з в'язниці. Опинившись на волі, Пейс вливається до команди злочинців, які віддають награбоване бідним. Новою ціллю цієї команди має стати Уорнер Шольц (Тім Рот), власник надійних в'язниць, які утримують під охороною не тільки порушників закону, а також і незаконні гроші.

"Поганці" 2021: дивіться трейлер онлайн