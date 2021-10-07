Головний "шпигун 007" Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави: промовисті фото
Джерело:BBC
Британський актор Деніел Крейг після завершення зйомок фільму "007: Не час помирати" став ще популярнішим, ніж був до цього. Він не лише здобув звання почесного офіцера Королівського військово-морського флоту Великої Британії, як і його персонаж Джеймс Бонд, а й зірку на Алеї слави у Голлівуді.
53-річний актор Деніел Крейг всього через тиждень після прем'єри 25-го фільму про Джеймса Бонда отримав свою заповітну "зірку". Він став 2704-м за рахунком, кого відзначили такою нагородою на Голлівудській алеї слави у Каліфорнії.
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Присвоєння зірки Крейгу відбулось 6 жовтня за участю самого актора. Її відкрили біля Голлівудського бульвару 7007 в честь кодового номера вигаданого британського шпигуна. Недалеко від його зірки розташована зірка одного з "попередніх Бондів" – Роджера Мура.
Деніел Крейг отримав зірку на Голлівудській алеї слави / Фото Getty Images
Деніел Крейг зі своєю "зіркою" у Голлівуді / Фото Getty Images
Для заходу "Бонд" обрав ніжно-блакитний костюм, який чудово гармоніював з кольором очей актора, а також білу сорочку із чорною краваткою, та чорне взуття. Разом з Крейгом на знаковій події були присутні продюсери фільму "007: Не час помирати", а також головний антагоніст фільму – Рамі Малек.
Я ніколи не думав, що почую таке від себе, але для мене велика честь ходити по Голлівуду. Якщо щастя вимірюється компанією, у якій ми перебуваємо, тому те, що я стою на цьому тротуарі, оточений усіма цими легендами, робить мене дуже, дуже, дуже щасливою людиною. Тому велике вам спасибі,
– прокоментував подію Деніел Крейг.
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Деніел Крейг з творцями фільму "007: Не час помирати" / Фото Getty Images
Крейг – частина "бондіани"
Зазначимо, що для британця роль Джеймса Бонда була останньою. Він зіграв у таких фільмах:
- "Казино Рояль" (2006);
- "Квант Милосердя" (2008);
- "007: Координати "Скайфолл" (2012);
- "007: Спектр" (2015);
- "007: Не час помирати" (2021).
Хто далі виконуватиме головну роль у фільмах – невідомо. У ЗМІ вже почали фантазувати, хто ж годиться на роль головного шпигуна світу.