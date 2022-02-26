Гомер, Мардж, Барт, Ліса і Меґґі з українським прапором: автори "Сімпсонів" – за Україну

Автори анімаційного телесеріалу "Сімпсони" показали промовисте фото з персонажами шоу. Гомер, Мардж, Барт, Ліса і Меґґі тримають український прапор, чим висловилюють свою підтримку Україні.

Незадовго до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, низка користувачів соціальних мереж відзначили, що "Сімпсони", схоже, ще раз передбачали майбутнє ще 1998 року.

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Ці повідомлення побачив шоуранер проєкту Аль Жан і розповів The Hollywood Reporter, що 24-річний жарт – тепер сувора реальність – "дуже сумна".

Через два дні після заяви у твітері з’явилося промовисте фото персонажів "Сімпсонів" з українським прапором.

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