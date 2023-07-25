Ця історія не про Поворознюка, – Горбунов відмовився від державних коштів на серіал "Інгулець"

Вже декілька днів триває дискусія щодо державного фінансування серіалу "Інгулець". Українці запевняють, що 33 мільйони можна витратити на потрібніші речі, аніж чергове шоу.

З огляду на суспільне обговорення, продюсер Юрій Горбунов з командою відмовилися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Ведучий знову записав звернення до українців.

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Горбунов відмовився від державних коштів на серіал "Інгулець"

Ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні ми не отримали. Але я як продюсер вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту,

– сказав Горбунов.

Він доповнив, що ця історія не про Поворознюка, і що команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу. "Ми й далі будемо активно волонтерити й підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни! Дякую всім за розуміння, критику та підтримку", – підсумував ведучий.

Юра Горбунов звернувся до українців щодо серіалу"Інгулець": дивіться відео

У коментарях Горбунова підтримали українські зірки, зокрема Потап. Більшість щаслива, що цій ситуації надали розголосу і порадили Горбунову відмовитися не тільки від державного фінансування, а й взагалі припинити виробництво "Інгульця":