"Гра в кальмара" 2 сезон: чого очікувати та цікаві теорії щодо сюжету

Коли вийде другий сезон "Гри в кальмара" – напевне найчастіше питання за останні тижні. Так, ті, що дивилися серіал, розуміють, що продовження точно відбудеться, але яким буде сюжет – цікаво. Не на всі питання ми отримали відповіді у першому сезоні, тому чого нам очікувати від другого – читайте нижче.

Серіал "Гра в кальмара" підкорив увесь світ. Сьогодні ми його вважаємо найуспішнішим проєктом Netflix. Грандіозний успіх серіалу став несподіванкою для багатьох, зокрема й для головного виконавчого директора Netflix Теда Сарандоса. Поки ми чекаємо будь-яких офіційних новин щодо продовження, можемо проаналізувати деякі моменти першого сезону, які вказують на те, що нам покажуть у другому.

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Позиція режисера Гван Дон Хьок щодо другого сезону

Раніше редакція Кіно 24 писала: Гван Дон Хьок дав інтерв'ю виданню The Times та розповів, що у другому сезоні він бачить головним героєм Фронтмена – відповідального за ігри на виживання. Також режисер хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві.

Я думаю, що проблема з полісменами стосується не тільки Кореї. Я часто бачу у новинах, що сили правопорядку пізно вживають заходів, через що стає більше жертв або ситуація погіршується, оскільки вони оперативно нічого не зробили. Це питання, яке я давно хотів підняти. Може, у другому сезоні я зможу поговорити про це більш детально,

– розповів Хван.

Режисер описує процес створення "Гри в кальмара" як "довгий і напружений", а також він наголосив, що задоволений успіхом шоу.



Гван Дон Хьок на зйомках серіалу / Фото Netflix

Чого глядачі можуть очікувати від другого сезону

Полісмен Джун Хо живий?

Любі глядачі, якщо ви ще не бачили першого сезону "Гри в кальмара", попереджаємо –. Якщо ви не боїтеся їх – читайте залюбки далі. Але найперше рекомендуємо переглянути стрічку.

Полісмен Хван Джун Хо – один із тих персонажів, якого запам’ятали найбільше. Він проник на острів у ролі наглядача, дізнався багато про гру і, здається, встиг надіслати фото та відео своєму колезі, принаймні, точно додзвонився до нього. Також він знайшов свого брата Ін Хо, який виявився Фронтменом гри. У драматичній сцені на острові він знімає маску і просить брата приєднатися до їхньої команди. Полісмен відмовляється і головний, довго не думаючи, вистрілив в нього. Нам показали, як Хван Джун Хо, з пораненням у плечі, впав зі скелі, але чи залишився живим – нам невідомо. Водночас мертвого тіла нам також не показали. Як фронтмен ігор, Ін Хо займає стратегічне положення, щоб саботувати всю операцію, якщо він виступить проти VIP-персон. Також є шанс, що Джун Хо пережив своє падіння та у другому сезоні творці шоу таки розкажуть історію їхніх стосунків, позаяк у першому вони не встигли цього зробити.



Ін Хо вирішив застрелити свого брата / Фото Netflix

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Сон Кі Хун покладе кінець грі?

Не будемо забувати й про Сон Кі Хуна, який є центральним героєм серіалу. Навколо цього персонажа існує безліч теорій, які пояснюють, що ж буде з ним далі. Згідно з однією, він продовжить гру, але у ролі наглядача. По-перше, на це може вказувати колір його волосся. Ви пам’ятаєте, він, перед вильотом, перефарбував волосся у рожевий – костюми наглядачів саме такого кольору. По-друге, за декілька метрів до посадки на літак, він розвернувся і пішов з новим натхненням і грандіозними планами. Перед тим, в аеропорту він побачив процес відбору учасників до нової гри. Він не встиг поговорити з "рекрутером", однак, встиг забрати картку у нового "кандидата". Зателефонувавши за номером картки, Кі Хун ще раз поговорив з фронтменом, зрозумівши, що організація все ще спостерігає за ним. Відмовившись сісти у свій літак, на якому він повинен був побачити свою дочку, Кі Хун хоче помститися винним.



Скриншот з серіалу / Фото Netflix

За сюжетом серіалу зрозуміло, що це не перша гра, яка відбувається у Кореї. Подібні проводять у всьому світі. Це можна зауважити, коли VIP-гість говорить, що сезон в Кореї – найцікавіший. Можливо, Сон Кі Хун у другому сезоні захоче знайти всіх жертв-однодумців і разом помститися.

По-третє, варто згадати порядковий номер персонажа у групі гравців. Він був останнім – 456-м. Оскільки, відомо, що заварив цю кашу гравець під першим номером – 001, то, можливо, Сон Кі Хуну доведеться закінчити з цим всім.



Скриншот з серіалу / Фото Netflix

Особистість VIP-персон розкриють?

У серіалі ми побачили обличчя тільки одного з VIP-персон гри, завдяки якому Джун Хо отримав докази, що гра відбувається в таємному місці.

Ігри були б неможливі без підтримки VIP-персон. Головний герой Кі Хун знає про них завдяки Іль Наму (001), який показав, що ігри були просто формою втечі від реальності для нього і його багатих друзів. У другому сезоні він мав би з’ясувати, хто вони. Можливо, одним із ним є вітчим його доньки.



Кадр з серіалу / Фото Кіноріум

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Теорії фанатів щодо вітчима

Згідно з однією, заможний вітчим пов’язаний з іграми. Позаяк ми сказали вище, ігри відбуваються не тільки в Кореї, їх хтось спонсорує в інших країнах, не випадково, головний герой перед грою дізнається від своєї матері, що його донька з сім’єю переїжджає в Америку. Можливо, у США він стане керівником наступної гри. Під час перегляду серіалу, ми бачили, як фронтмен часто розмовляв телефоном англійською. Мабуть, це були керівники ігор інших країн. Творці серіали б не наголошували на переїзді просто так, тому ця теорія може бути цілком логічною, і сюжетну лінію з вітчимом ми побачимо у другому сезоні.



Скриншот з серіалу / Фото Netflix

001 батько – 456?

Іль Нам може бути батьком Кі Хуна. На це вказують декілька деталей. По-перше, любов до азартних ігор. По-друге, в одному з епізодів Кі Хун говорить, що в нього непереносність лактози, на що Іль Нам йому відповідає: "як і в мого сина". У ще одній сцені, під час гри з камінчиками, Іль Нам гуляючи по кварталу, радів, що декорації йому дуже нагадує район, де він колись жив. Кі Хун відповідає, що народився у такому ж місці. По-третє, у героїв були дуже теплі стосунки під час усіх тих жорстоких ігор. Вони постійно підтримували та захищали одне одного. Зокрема, у 4 грі старий віддав свою куртку Кі Хуну, знаючи, що стріляти в того, хто носить куртку під номером 001 не будуть. Також не дарма мати Кі Хуна ніколи не згадувала про його батька. Можливо, у другому сезоні ми отримаємо більш детальну інформацію про це.



Іль Нам та Кі Хун / Фото Кіноріум



Іль Нам та Кі Хун / Фото Кіноріум



Іль Нам та Кі Хун / Фото Кіноріум

Коли ми можемо очікувати на 2 сезон "Гри в кальмара" на Netflix?

Попри шалену цікавість глядачів до другого сезону, на нього чекати ще довго. Режисер Гван Дон Хьок заявив, що не хотів би повертатися в "Гру кальмара" без допомоги досвідчених режисерів. Наразі в нього є ще плани на інші фільми, які він також хоче показати глядачеві.

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