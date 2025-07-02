3 сезон "Гри в кальмара" встановив нові рекорди на Netflix: скільки переглядів зібрав серіал

Найновіший третій сезон популярного корейського серіалу "Гра в кальмара" побив нові рекорди на стримінгу Netflix. Фінальний сезон стрічки став найбільшим телевізійним запуском в історії платформи.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian. У матеріалі дізнаєтеся, про яку кількість переглядів йдеться.

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3 сезон "Гри в кальмара" побив нові рекорди на Netflix: подробиці

Усього за три дні після прем'єри серіал зібрав понад 60,1 мільйона переглядів, встановивши новий рекорд на стрімінговій платформі – сумарний час перегляду склав 368,4 мільйона годин.

Новий сезон уже потрапив до найкращих 10 найпопулярніших неангломовних серіалів Netflix, посівши дев'яту сходинку, тоді як перший і другий сезони залишаються лідерами рейтингу.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Оцінки критиків щодо третього сезону були помірно позитивними:, наприклад, оглядачка The Guardian Ребекка Ніколсон зауважила, що серіал втратив свою гостроту. Раніше ми також підготували добірку рецензій на новий сезон – переглянути їх можна за посиланням.